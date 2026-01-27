Chứng khoán ngày 27/1: VN-Index tìm vùng cân bằng, cổ phiếu năng lượng dẫn dắt thị trường

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (267/1) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng 1.850 điểm. Chỉ số chịu áp lực lớn từ nhóm bất động sản vốn hóa lớn, tuy vậy dòng tiền vẫn duy trì sự hiện diện tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là dầu khí, giúp thị trường dần tìm điểm cân bằng.

VN-Index giảm hơn 13 điểm

Sau phiên giảm điểm mạnh, VNINDEX mất vùng hỗ trợ 1.850 điểm, thị trường tiếp tục chịu áp lực giảm điểm trong phiên hôm nay. VNINDEX trong phiên giảm về vùng giá 1.820 điểm dưới áp lực bán mạnh của nhóm bất động sản vốn hóa lớn, hàng không... và phục hồi nhẹ trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -27,07 điểm, về mức 1.843,72 điểm, phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp và chịu áp lực kiểm định vùng giá quanh 1.800 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 27/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 27/1 có: GAS (+4,19), VCB (+1,84), FPT (+1,37), PLX (+1,14), GVR (+1,07)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-14,07), VHM (-6,86), TCB (-1,05), VPL (-0,61), HVN (-0,55).

Mặc dù thị trường gảm điểm nhưng độ rộng thị trường tương đối tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 171 mã tăng giá, 70 mã giữ giá tham chiếu và có 138 mã giảm giá.

Yếu tố điều chỉnh tập trung ở một số cổ phiếu có khả năng tác động đến chỉ số khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm, tuy nhiên độ mở vẫn nghiêng về sắc xanh khi có tới 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, nhựa và bảo hiểm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, hàng không và thủy sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -12,4 điểm, về mức 2.019,88 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá khi có 13 mã giảm giá và 17 mã tăng giá.

Tâm lý giao dịch có phần thận trọng khiến thanh khoản thấp hơn (-21,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 791 triệu cổ phiếu (-29,06%), tương đương giá trị đạt 25.638 tỷ đồng (-20,31%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +5,54 điểm về mức 252,84 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,36 điểm lên mức 126,92 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng trong phiên chiều với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -110 tỷ đồng. FPT 238 tỷ đồng, VCI 179 tỷ đồng và GAS 121 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -200 tỷ đồng , VCB -185 tỷ đồng, VNM -145 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 24 tỷ đồng.

Nhiều mã cổ phiếu tăng trưởng tốt được định giá ở mức chiết khấu

Trải qua phiên sáng đè nén dưới ngưỡng giá đỏ, VN-Index không cho thấy sự cải thiện về điểm số trong phiên chiều, tuy nhiên khi đi sâu vào diễn biến giao dịch cụ thể của từng mã cổ phiếu, ta lại thấy hiện lên một bối cảnh hồi phục tương đối tích cực. Tiếp tục là những “ông lớn” ngành dầu khí được xướng tên trong nhiệm vụ bệ đỡ chỉ số với sắc tím xuất hiện ở GAS, PLX, PVD và giữ vững cho tới thời điểm đồng hồ giao dịch ngừng đếm. Không chỉ dừng lại ở đó, đà tăng của GVR, FPT và VCB cũng đóng góp không nhỏ trong việc kìm hãm đà giảm nghiêm trọng hơn mà phe bán có thể gây ra. Ở chiều ngược lại, chỉ tính riêng nhịp thoái trào (-5,57%) của VIC và trạng thái “trắng bên mua” của VHM đã khiến VN-Index đánh rơi tới (-21,9 điểm) và nếu chỉ tập trung vào chỉ số, phần lớn nhà đầu tư có thể đã toan tính nhiều kịch bản tiêu cực hơn cho thị trường.

Trong phiên giao dịch hôm nay hững ngành trụ cột của thị trường bắt đầu có tín hiệu khởi sắc hơn các phiên trước. Điển hình như ngân hàng ghi nhận số lượng cổ phiếu tăng nhiều hơn giảm. HDB, SHB, MBB và VCB cùng tăng trên 1,4%, còn các mã vốn hóa nhỏ hơn như TPB và SSB dao động 0,2-1%.

Trong nhóm chứng khoán, ORS dẫn đầu biên độ tăng với 5,4%. VDS, HCM, VND và VCI lần lượt xếp sau khi tích lũy 1-3% so với tham chiếu.

VN-Index có phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp và chịu áp lực kiểm định vùng giá quanh 1.800 điểm. Ảnh: Đức Thanh

Dầu khí tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ giúp chỉ số tránh mức giảm sâu. Trừ POW giữa tham chiếu, các cổ phiếu thành phần của nhóm này đều đóng cửa trên tham chiếu. GAS, PLX và PVD cùng chạm giá trần và "trắng bên bán" vào cuối phiên.

Xuyên suốt thời gian giao dịch, thật khó để VN-Index tìm lại sắc xanh khi phía trước là lượng cung liên tục có ý đồ bắn phá tới từ phe bán. Áp lực điều chỉnh tập trung ở một số cổ phiếu có khả năng tác động mạnh tới chỉ số như VIC và VHM khiến cho VN-Index đánh rơi (-13,22 điểm) và lần đầu tiên kết phiên nằm dưới đường giá MA20 sau hơn 1 tháng bước vào nhịp tăng trong ngắn hạn.

Thị trường trải qua phiên giảm điểm, thế nhưng mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho diễn biến cụ thể của từng mã cổ phiếu khi dòng tiền tại nhóm Vingroup dường như đã hoàn thành sứ mệnh một cách trọn vẹn và câu hỏi được đặt ra lúc này là “liệu các cổ phiếu khác chưa tăng sẽ có cơ hội được thể hiện?”. Nhịp điều chỉnh có thể kéo VN-Index giảm về vùng hỗ trợ (1.800 - 1.810 điểm) và sẽ mang đến cơ hội mua cho nhà đầu tư khi nhiều mã cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt được định giá ở mức chiết khấu. Các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm nắm giữ danh mục, chờ đợi VN-Index test lại mốc hỗ trợ trên để mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu và ưu tiên các mã đang có lợi nhuận trong danh mục./.