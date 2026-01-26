Chứng khoán ngày 26/1: Áp lực bán gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng hỗ trợ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/1) tiếp tục diễn biến tiêu cực sau tuần giảm điểm, chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp 5 tuần trước đó. VN-Index giảm hơn 27 điểm trong bối cảnh độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực. Dòng tiền thận trọng dù thanh khoản gia tăng.

VN-Index giảm gần hơn 27 điểm

Sau tuần VN-Index giảm điểm ngắt mạch tăng điểm 5 tuần liên tiếp. Thị trường tiếp tục có diễn biến khá tiêu cực trong phiên đầu tuần này. VN-Index trong phiên sáng phục hồi nhẹ lên vùng 1.880 điểm với thanh khoản thấp, lực cầu suy giảm khá mạnh. Áp lực bán sau đó gia tăng mạnh trong phiên chiều với rất nhiều mã, nhóm mã giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -27,07 điểm, về mức 1.843,72 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 26/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 26/1 có: GAS (+3,93), BID (+2,69), VCB (+1,85), GVR (+1,60), VNM (+0,79)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-8,97), VHM (-3,13), MBB (-1,44), VJC (-1,41), CTG (-1,33)...

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 73 mã tăng giá, 45 mã giữ giá tham chiếu và có 264 mã giảm giá.

Đà bán khiến cho phần lớn cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ và có tới 16/21 nhóm ngành kết phiên giảm điểm. Dầu khí, bất động sản khu công nghiệp và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hàng không, hóa chất và phân bón là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -45,48 điểm, về mức 2.077,76 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 24 mã giảm giá và 6 mã tăng giá.

Thanh khoản gia tăng, đặc biệt ở thời điểm phiên chiều và khối lượng khớp lệnh cao hơn ( 17,4%) so với ngày giao dịch trước đó và ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1,115 triệu cổ phiếu ( 25,38%), tương đương giá trị đạt 32.172 tỷ đồng ( 9,55%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -5,66 điểm về mức 247,3 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,51 điểm về mức 126,56 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ đà giảm của thị trường để “gom hàng” với giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 110 tỷ đồng. BID 219 tỷ đồng, VNM 186 tỷ đồng và VCI 148 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VCB -196 tỷ đồng, DGC -106 tỷ đồng, MWG -96 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 62 tỷ đồng

Cổ phiếu bluechip làm bệ đỡ chỉ số

Trước áp lực bán dâng cao thị trường bị nhấn chìm trong sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch mà không cho thấy nhịp phản kháng nào đáng kể. VN-Index khởi đầu tuần mới với phiên giao dịch có thể coi là tiêu cực nhất trong nhiều tuần trở lại đây khi rất nhiều mã cổ phiếu đóng cửa giảm kịch biên độ.

Khởi đầu với đà giảm của VCG, rất nhiều mã cổ phiếu thuộc các nhóm ngành khác cũng chịu chung số phận khi hiện tượng “bán chéo” diễn ra, đặc biệt tập trung ở các ngành có mức độ tương quan cao với thị trường chung như bất động sản (NVL, TCH), chứng khoán (VIX, VND).

Ở chiều ngược lại, một số bluechip dường như trở thành ngoại lệ của thị trường khi được giao nhiệm vụ bệ đỡ chỉ số và sắc xanh được giữ vững cho tới cuối phiên như GAS, BID, GVR…

VN-Index giảm 5 phiên liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, bất động sản chịu áp lực xả hàng mạnh nhất. Trừ QCG ngược dòng thị trường với mức tăng xấp xỉ 2%, các cổ phiếu khác đều chốt phiên dưới tham chiếu. NVL dẫn đầu biên độ giảm với 5,2%, xuống 11.850 đồng. DXS, SCR, KDH và DXG lần lượt chia nhau các vị trí tiếp theo khi giảm 4 - 5%.

Nhóm chứng khoán diễn biến tương tự. VCI là cổ phiếu duy nhất tăng điểm, còn lại chìm trong sắc đỏ hoặc giữ tham chiếu. VIX biến động mạnh nhất khi có lúc chạm giá sàn 22.600 đồng, sau đó thu hẹp biên độ giảm còn 6,4%. VND, ORS, VPX và HCM xếp sau với mức giảm trên 3%.

Ở nhóm ngân hàng, lực bán tập trung vào KLB, HDB và EIB khi mức điều chỉnh đều hơn 4%. SHB, MBB, VPB, TCB lần lượt đứng sau khi mất 2 - 3%. BID và VCB trở thành trụ đỡ quan trọng cho thị trường khi tích lũy 3,3% và 1,5%, đóng góp cho VN-Index gần 5 điểm. Dầu khí là nhóm hiếm hoi vận động ngược xu hướng thị trường. GAS chạm trần 107.800 đồng và đóng cửa không có bên bán. PLX, PVT, BSR đều tăng 1 - 4%.

Thanh khoản gia tăng, VN-Index rơi sâu cho thấy áp lực bán rất lớn và hoàn toàn chiếm ưu thế. Kết phiên, VN-Index đóng cửa ở mức gần thấp nhất, xuyên thủng MA20 với khối lượng khớp lệnh tăng (17,4%) so với phiên trước. Phiên giảm hôm nay đang gửi đi tín hiệu tiêu cực cho xu hướng tăng điểm đã thiết lập trước đó, nhưng vẫn chưa xác nhận xu hướng giảm điểm.

Nhịp điều chỉnh này đang kéo VN-Index về vùng hỗ trợ (1.800 – 1.810) điểm và khả năng tại vùng hỗ trợ này VN-Index sẽ quay trở lại xu hướng tăng điểm trước đó. Các chuyên gia vẫn duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và chờ đợi VN-Index test lại mốc hỗ trợ trên để mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu, ưu tiên các mã đang có lợi nhuận trong danh mục./.