Chứng khoán ngày 28/1: Áp lực bán áp đảo, VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (28/1) tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực khi VN-Index giảm mạnh hơn 27 điểm, lùi về sát mốc 1.800 điểm. Áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm "họ Vin", khiến nỗ lực hồi phục trong phiên chiều không thể duy trì.

VN-Index giảm hơn 27 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay, VN-Index giảm điểm phiên thứ 7 liên tiếp từ vùng giá quanh 1.920 điểm về vùng giá 1.800 điểm. Trong phiên chỉ số chính tăng nhẹ dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu năng lượng và tiếp tục giảm điểm dưới ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu Vingroup với áp lực bán mạnh, thanh khoản gia tăng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -27,59 điểm, về mức 1.802,91 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 28/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 28/1 có: GAS (+1,45), MSN (+0,96), FPT (+0,91), STB (+0,55), BSR (+0,44)…Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-16,47), VHM (-5,32), VCB (-1,80), GVR (-1,38), BID (-1,06).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 140 mã tăng giá, 61 mã giữ giá tham chiếu và có 172 mã giảm giá.

Thị trường giảm điểm mạnh, tuy nhiên độ mở nhóm ngành vẫn nghiêng về sắc xanh khi có tới 13/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Công nghệ viễn thông, thủy sản và dầu khí là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, bất động sản Khu công nghiệp và diện là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tiêu cực khi giảm -22,75 điểm, về mức 1.997,13 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 16 mã giảm giá, 3 mã giữ giá và 11 mã tăng giá.

Thanh khoản có dấu hiệu cải thiện so với phiên trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn (-14,8%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.048 triệu cổ phiếu ( 32,47%), tương đương giá trị đạt 34.618 tỷ đồng ( 35,02%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -0,37 điểm về mức 252,47 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,79 điểm lên mức 127,71 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng mạnh nhất trong 10 phiên trở lại đây với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,777 tỷ đồng. FPT +343 tỷ đồng, GAS +158 tỷ đồng và MSN +87 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VCB -405 tỷ đồng, VIC -372 tỷ đồng, VNM -240 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 19 tỷ đồng

Biên độ giảm bị chi phối bởi cổ phiếu vốn hóa lớn

Không chịu khuất phục trước đà bán xuyên suốt phiên sáng, VN-Index cho thấy nỗ lực vực dậy ngay khi bắt đầu phiên chiều với đà hồi phục của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thế nhưng một lần nữa phe bán nhanh chóng kiểm soát thế trận, đã có thời điểm đẩy thị trường rơi khỏi mốc 1.800 và sắc đỏ có phần lấn át.

Không chỉ dừng lại ở nhóm Vingroup, các cổ phiếu từng được coi là bệ đỡ chỉ số tin cậy trong giai đoạn qua, nay phải chịu chung áp lực điều chỉnh mạnh, tiêu biểu như GVR (-4,14%) và PLX (-3,28%) khiến VN-Index loay hoay trong quá trình tìm kiếm những cái tên thay thế. Ở chiều ngược lại, bên cạnh GAS, MSN và FPT là bộ đôi bluechip được gửi gắm niềm tin trong phiên hôm nay với biên độ tăng điểm lần lượt là 3,65% và 2,35%, tuy nhiên cũng chỉ là vừa đủ để giữ thị trường nằm trên mốc điểm 1.800.

Mạch giảm của VN-Index kéo dài phiên thứ 7 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu giảm áp đảo trong nhóm xây dựng. VCG của Vinaconex nối dài nhịp điều chỉnh, xuống 19.450 đồng. CTD, PHC và HTN cũng chốt phiên dưới tham chiếu.

Tương tự, nhóm ngân hàng ghi nhận hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm điểm như ACB, HDB, VCB, BID, SHB, VPB. Nhóm này có một số đại diện ngược dòng thị trường như STB, CTG, VIB, MBB nhưng biên độ tăng đều không quá 2%.

Dầu khí là trụ đỡ quan trọng cho thị trường. GAS, PVD, PVT, BSR cùng lội ngược dòng và đóng cửa trên tham chiếu với mức tăng dao động 2-4%. Nhiều cổ phiếu dầu khí góp mặt trong danh sách tác động tích cực đến VN-Index.

Sắc xanh bao trùm trong nhóm bất động sản. Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư như NVL, NLG, DIG, KDH, PDR có tín hiệu khởi sắc khi tăng 1-5%. Tương tự, nhóm thép cũng ghi nhận đà hưng phấn. HPG tăng 1% lên 26.700 đồng, còn các mã vốn hóa vừa như NKG, HSG tích lũy thêm 2%.

Mạch giảm của VN-Index kéo dài phiên thứ 7 liên tiếp và có thời điểm xuyên thủng mốc tâm lý 1.800 điểm. Biên độ giảm mạnh của VN-Index hôm nay bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn "họ Vin" (VIC, VHM, VRE) đã tăng mạnh trước đó. VN-Index đã test mốc hỗ trợ (1.800 – 1.810) trong phiên hôm nay tuy nhiên đà giảm không được thu hẹp nhiều khi đóng cửa nên sự đảo chiều chưa được xác nhận.

Bên cạnh đó, xu hướng của nhóm cổ phiếu vốn hóa tác động đến chỉ số đang khá xấu nên không loại trừ khả năng VN-Index sẽ tiếp tục thủng mốc 1.800 điểm trong phiên kế tiếp. Các chuyên gia cho rằng, vị thế mua mới hôm nay chưa mang lại lợi thế rõ rệt nên nhà đầu tư cần hạn chế việc mua thêm ở các phiên tới và kiên nhẫn chờ đợi thêm khi VN-Index tích lũy đủ ở vùng này và quay đầu tăng trở lại thì mới có hành động gia tăng, mở vị thế mua thêm lần thứ 2./.