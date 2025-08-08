Chứng khoán phái sinh ngày 8/8: Các hợp đồng tương lai giảm điểm, thanh khoản thu hẹp

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai giảm điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên giao dịch ngày 8/8. Mức giảm của các hợp đồng không quá lớn, tương tự thị trường cơ sở. Thanh khoản thị trường phái sinh thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, phiên giao dịch ngày 8/8, các hợp đồng tương lai ghi nhận phiên giao dịch giằng co cho thấy tâm lý thận trọng trong phiên trên thị trường phái sinh. Các hợp đồng đóng cửa trong sắc đỏ với mức giảm không quá lớn, tương tự chỉ số cơ sở. Cụ thể, các hợp đồng tương lai giảm từ -1,6 điểm đến -17,5 điểm; trong khi đó, chỉ số cơ sở giảm -5,77 điểm.

Phái sinh có tuần giao dịch tăng mạnh khi đóng cửa tuần tăng 6,7% tương đương 108,2 điểm lên 1.723,2 điểm. Giao dịch trong tuần tiếp tục sôi động, tăng trưởng nhẹ so với tuần trước. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 3.800 hợp đồng.

Hợp đồng tháng hiện tại 41I1F8000 đóng cửa tại 1.723,2 điểm, giảm -1,6 điểm so với phiên kế trước. Mức giảm của hợp đồng này ít hơn mức giảm của chỉ số cơ sở nên khoảng cách chênh lệch thu hẹp với mức âm -5,88 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh thu hẹp so với phiên giao dịch trước đó những vẫn giữ ở mức cao với gần 270 nghìn hợp đồng. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch của các hợp đồng tương lai đạt 269.691 hợp đồng.

Trên biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ, hợp đồng 41I1F8000 có phiên giảm điểm cho thấy tâm lý giằng co vẫn hiện hữu và vùng cản quanh ngưỡng 1.730 – 1.740 điểm vẫn chưa thể bứt phá quá cho thấy khó khăn vẫn còn tiếp diễn trong phiên giao dịch tới.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index giảm -5,77 điểm (-0,33%), kết phiên tại 1.729,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 677 triệu đơn vị. Theo giới chuyên gia, VN30-Index giảm điểm cùng với thanh khoản tăng cao cho thấy tâm lý của nhà đầu tư không mấy lạc quan.

Bên cạnh đó, chỉ số kiểm tra vùng 1.735-1.750 điểm trong bối cảnh chỉ báo MACD đang hình thành phân kỳ giá giảm. Nếu chỉ báo cho tín hiệu bán và VN30-Index không vượt thành công vùng này trong các phiên tới thì kịch bản không mấy lạc quan có thể xuất hiện trở lại./.