Giá heo hơi trên cả nước hôm nay (30/8) duy trì ổn định trong khoảng 51.000 - 58.000 đồng/kg, cho thấy xu hướng đi ngang sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Miền Bắc và miền Nam duy trì ổn định, trong khi miền Trung - Tây Nguyên vẫn chênh lệch tùy địa phương nhưng không còn giảm sâu.

Giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định từ 51.000 - 58.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Sáng 30/8, khảo sát cho thấy thị trường heo hơi trong nước tiếp tục đi ngang. Giá thu mua nhìn chung giữ mức 51.000 - 58.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc: giá heo hơi không ghi nhận biến động mới. Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên duy trì 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ giao dịch 54.000 - 56.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An vẫn giữ 53.000 đồng/kg. Trung bình toàn vùng đạt 54.600 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên: Giá chững lại sau nhiều phiên giảm. Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi dao động 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Gia Lai, Thanh Hóa ở mức 53.000 - 54.000 đồng/kg. Khánh Hòa, Lâm Đồng đạt mức cao hơn, khoảng 56.000 đồng/kg. Mặt bằng giá toàn vùng vẫn trong khoảng 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường sáng nay ổn định. TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang giữ 57.000 đồng/kg. Cần Thơ, Cà Mau neo ở 58.000 đồng/kg.

Vĩnh Long dao động quanh 56.000 đồng/kg. Nhìn chung, mức giá miền Nam phổ biến 56.000 - 58.000 đồng/kg.

