|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|147
|14,902
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|147
|14,903
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,439
|1,464
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,439
|1,465
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,424
|1,454
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|13,946
|14,396
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|101,711
|109,211
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|91,532
|99,032
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|81,353
|88,853
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|77,427
|84,927
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|53,288
|60,788
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|147
|149