Giá vàng thế giới khởi động tuần mới giá vẫn quanh 4.000 USD/ounce, đã giảm rất mạnh so với mức cao nhất của tuần trước. Các chuyên gia ở trạng thái trung lập và cân bằng hiếm thấy khi dự báo giá vàng tuần này. Trong nước, cũng không ngoại lệ, khi các thương hiệu đồng loạt đứng yên.