Cục Dự trữ Nhà nước ban hành Công điện chủ động ứng phó với cơn bão số 13

(TBTCO) - Ngày 3/11/2025, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh đã ký ban hành Công điện số 11/CĐ-CDT yêu cầu các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII, XIV, XV chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 13 (Kalmaegi), bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản, hàng dự trữ quốc gia và hệ thống kho tàng.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 13 có thể gây gió mạnh và mưa lớn, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị thực hiện trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến của cơn bão để kịp thời có biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây ra.

Cán bộ Chi cục Dự trữ nhà nước khu vực IX vượt qua khó khăn xuất cấp vật tư dự trữ quốc gia cho TP. Huế khắc phục ảnh hưởng của bão số 12. Ảnh: Nguyễn Hướng

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra kho, thống kê, rà soát số lượng hàng hóa dự trữ quốc gia; triển khai các biện pháp phòng, chống để đảm bảo an toàn về người, tài sản và hàng dự trữ quốc gia; có các phương án chẳng buộc cửa kho, mái kho,... để ngăn nước tràn vào kho.

Các chi cục dự trữ nhà nước chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương theo địa bàn Chi cục quản lý, kịp thời báo cáo Cục Dự trữ Nhà nước để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ứng phó, khắc phục, xử lý, giải quyết kịp thời mọi tình huống xảy ra; đồng thời có kế hoạch, phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia (trong trường hợp cần thiết, cấp bách) để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực đang thực hiện nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia, Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện nhập, xuất hàng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và chất lượng hàng hóa.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực nêu trên khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo về Cục Dư trữ Nhà nước (qua Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ) những vấn đề phát sinh và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

Trong ngày 3/11/2025, Phó Cục trưởng Phạm Vũ Anh đã ký công văn số 1651/CDT-TCQLH đề nghị các chi cục dự trữ khu vực nêu trên thường xuyên cập nhật diễn biến của cơn bão để có biện pháp phòng, chống ảnh hưởng của bão, mưa lũ; thống kê, rà soát số lượng hàng hóa dự trữ quốc gia tồn kho để có phương án chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia kịp thời xuất cấp (trong trường hợp đột xuất, cấp bách) để hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, để tiếp tục triển khai công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Chi cục Dữ trữ Nhà nước khu vực VII, VIII, IX, X (đơn vị phụ trách địa bàn các tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ vừa qua) chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia (nếu có) gửi về Bộ Tài chính (Cục Dự trữ Nhà nước).