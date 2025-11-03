NIC và VIS: Hợp tác triển khai các sáng kiến về đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Mới đây, tại London, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với Hội trí thức người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (VIS) và tham dự Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam: Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh”.

Tham dự Diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long, cùng gần 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và kỹ sư người Việt đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ hàng đầu của Anh và Bắc Ai-len.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình và bài học thực tiễn trong phát triển các ngành công nghệ tiên tiến của Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, tập trung vào các chủ đề như năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, khoa học dữ liệu, tài chính xanh và viễn thông thế hệ mới. Các doanh nhân và chuyên gia Việt Nam tại Anh đã giới thiệu hàng loạt dự án tiêu biểu thể hiện tiềm năng hợp tác công nghệ giữa hai quốc gia.

Trong đó có các dự án hợp tác phát triển năng lượng tái tạo giữa Anh và Việt Nam do Công ty ODE Ltd triển khai; dự án siêu cống ngầm Thames Tideway do Scott Wilson thực hiện; ứng dụng chấm lượng tử (quantum dot) và cảm biến hồng ngoại do Công ty Quantum Science phát triển; các giải pháp về amoniac xanh và hydro xanh trong quá trình chuyển đổi năng lượng do Tập đoàn BP giới thiệu; cùng với triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và mạng di động 6G của các chuyên gia công nghệ trẻ người Việt tại Vương Quốc Anh.

Phó Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) và Hội trí thức người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland (VIS).

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC - Bộ Tài chính) và Hội trí thức người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (VIS) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) nhằm tăng cường phối hợp triển khai các sáng kiến về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và kết nối đầu tư công nghệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp - viện nghiên cứu - trường đại học, cùng triển khai các dự án thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất có giá trị thực tiễn của các đại biểu. Đồng thời, đề nghị VIS cùng cộng động chuyên gia, trí thức người Việt tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tiếp tục phát huy vai trò và kết nối chặt chẽ với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam toàn cầu do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính triển khai.

Đặc biệt, các sáng kiến hợp tác nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược mà Vương quốc Anh và Bắc Ai-len có nhiều thế mạnh như AI, bán dẫn, lượng tử, năng lượng tái tạo, công nghệ y sinh tiên tiến, Robot, tự động hoá và tài chính xanh…

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng kêu gọi các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len đẩy mạnh trao đổi học thuật, tư vấn chính sách, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, đồng thời lan tỏa tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo tới thế hệ trẻ người Việt tại Anh.