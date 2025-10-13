Hàng nghìn tấn gạo và thiết bị cứu hộ được cấp phát khẩn cấp tới tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn

(TBTCO) - Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và 11, Bộ Tài chính đã nhanh chóng chỉ đạo xuất cấp (không thu tiền) hàng hóa từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp người dân hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.

Cụ thể, tại Cao Bằng, Bộ Tài chính đã giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 600 tấn gạo, cùng 20 bộ nhà bạt cứu sinh (loại nhẹ 24,5 m²); 400 áo phao, 300 phao tròn; 50 bè cứu sinh; 4 bộ máy phát điện (2 bộ loại 30 KVA, 2 bộ loại 50 KVA); 3 bộ thiết bị khoan cắt, 6 bộ máy bơm nước chữa cháy; 6 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.

Toàn bộ số hàng được bàn giao cho UBND tỉnh Cao Bằng để triển khai hỗ trợ người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và sản xuất.

Mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và 11 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới một số tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Cao Bằng và Lạng Sơn. Ảnh TL minh họa.

Tại Lạng Sơn, Bộ Tài chính cũng quyết định xuất cấp 2.000 tấn gạo không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ kéo dài.

Báo cáo từ Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, các chi cục khu vực đã được yêu cầu tăng cường trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động rà soát kho tàng, củng cố phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo phương tiện, nhân lực và hàng hóa luôn sẵn sàng xuất cấp khi có lệnh.

Cục Dự trữ Nhà nước cũng thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để chỉ đạo kịp thời, đảm bảo an toàn hàng hóa và tài sản dự trữ trong bối cảnh mưa bão có diễn biến khó lường.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến sáng 13/10, thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 đã lên tới 8.720 tỷ đồng, tăng hơn 1.600 tỷ đồng chỉ sau một ngày. Hơn 12.200 ngôi nhà vẫn bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, một số khu vực bị cô lập hoàn toàn. Đặc biệt, mực nước tại nhiều sông ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng đã vượt mức lũ lịch sử năm 2024.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, việc xuất cấp kịp thời hàng hóa từ dự trữ quốc gia được xem là giải pháp thiết thực, giúp người dân vùng lũ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để đánh giá nhu cầu hỗ trợ bổ sung, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng hóa dự trữ, duy trì nguồn lực sẵn sàng cho công tác cứu trợ khi cần thiết.