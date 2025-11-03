Kiến nghị nghiên cứu bỏ thuế giá trị gia tăng đối với điện là chưa phù hợp với quy định

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế giá trị gia tăng không có quy định về việc miễn, giảm thuế giá trị gia tăng. Do vậy, kiến nghị nghiên cứu bỏ thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng điện là chưa phù hợp với quy định.

Mới đây, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội gửi đến với nội dung sau: Cử tri xã Hàm Liêm kiến nghị Chính phủ nghiên cứu bỏ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với giá điện, đồng thời xây dựng cơ chế một giá điện để đảm bảo công bằng đối với người sử dụng điện, phá bỏ tính độc quyền của ngành điện.

Về kiến nghị nghiên cứu bỏ thuế GTGT đối với giá điện, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Luật Thuế GTGT hiện hành, mặt hàng điện thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo đó, thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được quy định cụ thể tại Luật Thuế GTGT (thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo quy định tại khoản 4 Điều 70 Hiến pháp năm 2013). Luật Thuế GTGT không có quy định về việc miễn, giảm thuế GTGT.

Kiến nghị nghiên cứu bỏ thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng điện là chưa phù hợp với quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng. Ảnh: TL.

Luật Thuế GTGT quy định 3 mức thuế suất là 0%, 5% và 10%. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu (theo thông lệ quốc tế). Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ thiết yếu cho đời sống và hàng hoá, dịch vụ là đầu vào sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với các hàng hoá, dịch vụ thông thường khác. Kiến nghị nghiên cứu bỏ thuế GTGT đối với điện là chưa phù hợp với quy định của Luật Thuế GTGT.

Về kiến nghị xây dựng cơ chế một giá điện để đảm bảo công bằng đối với người sử dụng điện, phá bỏ tính độc quyền của ngành điện, Bộ Tài chính đã xin ý kiến cơ quan quản lý nhà nước và Bộ Công thương đã có công văn số 7210/BCT-KHTC trả lời như sau:

Điện năng là một hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, việc lưu trừ điện năng rất đắt và tốn kém. Khi huy động các nhà máy điện phát điện, về nguyên tắc ngành điện sẽ huy động các nhà máy điện có giá rẻ phát điện trước, nhà máy đắt phát điện sau cho đến khi đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Với đặc điểm này, nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hiện nay rất nhiều nước trên thế giới kể cả các nước tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước trong khu vực đều áp dụng giá điện theo các bậc thang và giá điện của bậc thang sau cùng cao hơn so với bậc thang đầu tương tự như Việt Nam. Thực tế áp dụng trong những năm qua cho thấy việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc là đơn giản trong áp dụng, nhưng vẫn đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.