(TBTCO) - Việt Nam và IFAD ký kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại cho Dự án Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ tỉnh Lâm Đồng.

Mới đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và Giám đốc Ban Môi trường, khí hậu, giới và hòa nhập xã hội của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) ông Juan Carlos Mendoza đã ký kết Hiệp định tài trợ không hoàn lại cho Dự án “Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ tỉnh Lâm Đồng” (Dự án RECAF tỉnh Lâm Đồng).

Cán bộ của IFAD khảo sát thực tế. Ảnh tư liệu.

Dự án RECAF tỉnh Lâm Đồng được tài trợ bởi Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thông qua IFAD, với tổng giá trị viện trợ không hoàn lại lên tới 9,6 triệu USD. Dự án được triển khai tại 37 xã thuộc tỉnh Lâm Đồng (Các xã này thuộc tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông trước khi sát nhập), tập trung vào các vùng rừng đầu nguồn – nơi cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào rừng và dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu.

Dự án RECAF tỉnh Lâm Đồng hướng đến mục tiêu tổng quát là giảm phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất khác (AFOLU), góp phần phát triển bền vững và tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.

Các mục tiêu cụ thể Dự án: Nâng cao năng lực, kiến thức và kỹ thuật trong triển khai chính sách REDD+, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương; Tăng thu nhập từ chuỗi giá trị nông sản không gây mất rừng, kết hợp với cung cấp dịch vụ tín dụng carbon thấp nhằm giảm xâm canh nông nghiệp và bảo vệ rừng; Thúc đẩy cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng, tăng cường lưu trữ carbon và phát triển chuỗi cung ứng không gây mất rừng, góp phần bảo tồn rừng và giảm nghèo bền vững.

Kết quả kỳ vọng sẽ giảm ít nhất 1,2 triệu tấn CO₂ tương đương trong giai đoạn 2025 - 2030. Hỗ trợ trực tiếp khoảng 25.000 hộ dân nâng cao năng lực sản xuất và thu nhập của vùng Dự án. Bảo vệ và phục hồi hơn 30.000 ha rừng. Phát triển mô hình “nông nghiệp xanh” gắn kết doanh nghiệp – nông dân – hợp tác xã trong chuỗi giá trị cà phê, chè và cây công nghiệp chủ lực.

Việc ký kết Hiệp định tài trợ cho Dự án RECAF tỉnh Lâm Đồng không chỉ là bước đi quan trọng trong hợp tác phát triển giữa Việt Nam và IFAD, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện Chương trình REDD+, góp phần giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng, tăng cường quản lý rừng bền vững, qua đó thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Thông qua dự án RECAF, Việt Nam và IFAD không chỉ huy động thêm nguồn lực tài chính quốc tế, mà còn sẽ góp phần cải thiện sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân, tăng diện tích rừng được bảo vệ và phục hồi, củng cố khả năng chống chịu khí hậu cho cộng đồng Tây Nguyên – một khu vực chiến lược trong bảo vệ rừng và phát triển sinh kế bền vững./.