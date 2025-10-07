Bộ Công thương ban hành công điện khẩn ứng phó hoàn lưu bão số 11

(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 7713/CĐ-BCТ về việc tập trung ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét do hoàn lưu bão số 11.

Theo đó, để chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của mưa, lũ do hoàn lưu bão số 11 gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng của nhân dân, tài sản của nhà nước và nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị trong ngành Công thương nghiêm túc các nội dung tại các Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành.

Sở Công thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đập thủy điện trên địa bàn triển khai các phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, khắc phục khi có sự cố;

Thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tăng cường lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, cung cấp số liệu cho các đơn vị chức năng theo quy định, thông tin cảnh báo đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ; bảo đảm vận hành khoa học, tuyệt đối an toàn cho công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp;

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị điện lực, khai thác, chế biến khoáng sản và các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn quản lý triển khai công tác đảm bảo an toàn và phương án ứng phó với mọi tình huống thiên tai;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vận hành an toàn đập, hồ chứa thủy điện, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, thành phố tuyệt đối không cho tích nước đối với các hồ chứa nước không đảm bảo an toàn;

Khẩn trương rà soát các khu vực ngập sâu ven sông suối, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập để kịp thời có phương án dự trữ hàng hóa cụ thể, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình trong vùng bị chia cắt, cô lập. Không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa thiết yếu;

Bộ Công thương ban hành công điện khẩn ứng phó hoàn lưu bão số 11. Ảnh: TL

Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng thiên tai để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, thu lợi bất chính, đặc biệt các mặt hàng tôn, tấm lợp, vật liệu xây dựng, hàng hoá tiêu dùng thiết yếu của người dân...

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị điện lực tại các địa phương, các chủ đập thủy điện thuộc phạm vì quản lý tập trung sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, hậu cần để ứng phó với diễn biến của mưa lũ;

Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với các công trình lưới điện, hồ đập thủy điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng, sẵn sàng mọi phương án để cung cấp điện trở lại sớm nhất đối với các khu vực có thể bị sự cố do ảnh hưởng của mưa lũ...

Phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện, nhất là các hồ đập xung yếu trên lưu vực sông Hồng.../.