(TBTCO) - Ngày 30/10/2025, Hải quan khu vực VI cho biết, đơn vị phối hợp Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Toạ đàm là dịp để các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trong tình hình mới.

Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: CTVAH

Buổi toạ đàm có sự tham gia của 50 học viên lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ điều tra tội phạm cho công chức thừa hành thuộc lực lượng Kiểm soát Hải quan khóa 13 năm 2025.

Phát biểu tại Toạ đàm, ông Nguyễn Hữu Vượng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực VI nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng chức năng.

Hải quan khu vực VI hiện quản lý hoạt động của 11 cửa khẩu đường bộ, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) và 8 cửa khẩu phụ nằm trên địa giới hành chính 11 xã biên giới tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc. Với đường biên giới dài 231,74 km, Lạng Sơn là cửa ngõ quan trọng trong hoạt động giao thương giữa Việt Nam – Trung Quốc, cũng như giữa khu vực ASEAN và Trung Quốc, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại mà trong cả các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Từ những đặc điểm trên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi cũng đã nảy sinh những khó khăn, thách thức cho các lực lượng chức năng trong việc kiểm soát, quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Để nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác phòng đấu tranh phòng, chống ma tuý, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan khu vực VI đã xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, văn bản cụ thể, nội dung bám sát sự chỉ đạo của cấp trên.

Nổi bật từ đầu năm 2025 đến nay là Hải quan cửa khẩu Tân Thanh phối hợp với lực lượng công an bắt giữ 02 vụ, thu giữ được 4,472g ma tuý heroin. Hải quan cửa khẩu Chi Ma phối hợp với lực lượng biên phòng bắt giữ 4 vụ, tang vật là 5,089g ma tuý heroin.

Tang vật 10 bánh heroin và đối tượng phạm pháp. Ảnh: CTVAH

Đặc biệt, ngày 18/9/2025, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) - Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ 01 vụ, tang vật thu giữ được là 10 bánh hình hộp chữ nhật chứa chất ma tuý heroin, tổng khối lượng là 3.492,990g ma tuý./.