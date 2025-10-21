(TBTCO) - Từ năm 2022, mô hình “Trường học giảm nhựa” do Na Uy tài trợ thông qua Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đã được triển khai rộng khắp TP. Huế, thu hút sự tham gia của 180 trường học với hơn 54.000 học sinh.

Đó là thông tin tại Hội thảo “Hướng dẫn thực hành và lộ trình triển khai Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa” trong khuôn khổ Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 21/10, tại TP Huế. Sự kiện thu hút hơn 100 đại biểu dự trực tiếp và hơn 1.000 điểm cầu trực tuyến.

Hội thảo cũng là diễn đàn kết nối giữa nhà trường - cơ quan quản lý - tổ chức xã hội cùng chung tay hành động vì mục tiêu giảm thiểu rác thải nhựa trong giáo dục và lan tỏa tinh thần “Trường học không rác thải nhựa” trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ASEAN luôn hướng tới một tương lai bao trùm và bền vững, với phương châm “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” và tôn chỉ “Hướng tới một tương lai ASEAN xanh, bền vững”, nơi mọi người cùng được hưởng hạnh phúc từ thiên nhiên trong lành.

“Trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi dạy cách sống xanh. Ở Việt Nam, tôi rất tự hào khi chứng kiến nhiều trường học đã tiên phong giảm nhựa, tái chế rác, tạo không gian học tập gần gũi với thiên nhiên. TP. Huế là điểm sáng của phong trào đô thị giảm nhựa”- ông Tuấn khẳng định.

Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới năm 2022, TP. Huế nằm trong nhóm các địa phương ven biển có mật độ ô nhiễm rác thải nhựa cao nhất cả nước, với trung bình 141,1 vật thải nhựa trên mỗi mét đường bờ biển, vượt cả TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đáng chú ý, nhựa dùng một lần chiếm tới 80% tổng lượng rác thải nhựa tại các điểm khảo sát trên sông và ven biển. Con số này cho thấy thách thức nghiêm trọng đối với công tác quản lý rác và bảo vệ hệ sinh thái vùng hạ lưu sông Hương, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Mô hình "Trường học không rác thải nhựa" được triển khai nhiều nơi. Ảnh: Thành Huế

Từ thực trạng đó, Huế đã trở thành địa phương đi đầu phong trào giảm nhựa trong trường học và cộng đồng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế, từ năm 2022, mô hình “Trường học giảm nhựa” do Na Uy tài trợ thông qua Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đã được triển khai rộng khắp TP. Huế, thu hút sự tham gia của 180 trường học với hơn 54.000 học sinh. Trong đó, 83 trường được chọn làm mô hình điểm, đã thu gom gần 30 tấn phế liệu, bao gồm hơn 5,5 tấn nhựa, góp phần giảm đáng kể lượng chất thải ra môi trường, đồng thời hình thành thói quen sống xanh trong thế hệ trẻ.

Đây chính là nền tảng thực tiễn quan trọng để Huế tiếp tục mở rộng mô hình “Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa”, hướng tới mục tiêu giảm nhựa toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục môi trường, và khẳng định vị thế là địa phương tiên phong về phát triển bền vững khu vực miền Trung.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 nhấn mạnh, giáo dục về môi trường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là nền tảng để xây dựng một cộng đồng xanh, có ý thức và hành động cụ thể trong việc bảo vệ hành tinh.

Ban tổ chức Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 tin tưởng, sự kiện sẽ lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích các sáng kiến trong giảng dạy và học tập. Từ đó, cùng xây dựng cộng đồng học đường sáng - xanh - sạch - đẹp, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia và khu vực.