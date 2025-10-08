Thuế TP. Huế thu nội địa 9 tháng đạt gần 84% dự toán

(TBTCO) - Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, lũy kế 9 tháng năm 2025, đơn vị thu nội địa được 9.437 tỷ đồng, đạt 83,6% dự toán pháp lệnh, đạt 76,1% so chỉ tiêu phấn đấu Cục Thuế, đạt 80,7% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 20% so với cùng kỳ.

Nhiều khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ

Báo cáo của Thuế TP. Huế cho thấy, thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Trung ương 9 tháng năm 2025 thu được 171 tỷ đồng, đạt 88% dự toán, tăng 7% so cùng kỳ; thu từ DNNN địa phương được 158 tỷ đồng, đạt 86% dự toán, tăng 9%;

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 3.031 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, bằng 95%; trong đó Công ty Bia Huế chiếm chủ yếu thu được 2.406 tỷ giảm 12% so cùng kỳ, sản lượng sản xuất là 221 triệu lít giảm 12% so cùng kỳ.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến cho hay, trong tháng 9, đơn vị thường xuyên tiến hành thực hiện rà soát, đối chiếu doanh nghiệp đang quản lý, phân công cán bộ theo dõi tình hình hoạt động và nộp hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp. Tiếp nhận theo dõi quản lý các doanh nghiệp mới thành lập hoặc đi vào hoạt động. Tổng số hồ sơ kiểm tra theo kế hoạch là 25 đơn vị với 46 hồ sơ kê khai thuế.

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 9 tháng được 902 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, tăng 12% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân được 410 tỷ đồng, đạt 116% dự toán, tăng 17%; thu tiền thuê đất được 231 tỷ đồng, đạt 152% dự toán, tăng 190%. Chủ yếu là do phát sinh tiền nộp 1 lần của Công ty TNHH TM và dịch vụ Vĩnh Hoàng nộp 107 tỷ đồng, Scavi Quảng Điền 22 tỷ đồng…

Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, có được kết quả trên là nhờ đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, hỗ trợ trên nhiều kênh khác nhau. Trong tháng 9/2025, đã có hơn 2.500 lượt yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp tại cơ quan thuế. 100% yêu cầu hỗ trợ được gửi đến cơ quan thuế đều được Thuế thành phố giải đáp cụ thể, nhanh chóng và chính xác.

Công tác kê khai, kế toán thuế luôn được chú trọng, để phấn đấu đạt chỉ tiêu về hồ sơ khai thuế đúng hạn, ngày từ đầu năm đã tập trung lãnh đạo rà soát, đối chiếu tình hình đăng ký nghĩa vụ kê khai trên hệ thống TMS. Hàng tháng thông báo nhắc nộp đối với các đơn vị mới ra kinh doanh, các đơn vị hay chậm nộp. Thông báo đôn đốc yêu cầu nộp tờ khai cho tất cả các đơn vị nộp chậm và chưa nộp tờ khai kỳ kê khai. Kết quả tỷ lệ nộp hồ sơ kê khai thuế đúng hạn đạt 99,77%, tăng 0,69% so với cùng kỳ.

Về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, trong tháng 9, đơn vị tiếp nhận 8 hồ sơ với số tiền 29,59 tỷ đồng, ban hành quyết định hoàn thuế 5 hồ sơ với số tiền 17,36 đồng. Trong đó, hoàn thuế tháng trước chuyển qua 3 hồ sơ với số tiền 13,9 tỷ đồng, hoàn thuế hồ sơ tháng 9 với 2 hồ sơ, số tiền là 3,5 tỷ đồng…

Thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 trong tình hình mới, ông Tuyến cho rằng, trong tháng 10 và quý IV, Thuế TP. Huế tập trung theo dõi, phân tích đánh giá tình hình diễn biến các nguồn thu trên toàn thành phố để điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025. Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch thu NSNN được giao trong năm 2025.

Tiếp tục hướng dẫn đơn vị trong lĩnh vực thực hiện hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn giảm thuế; quản lý nghĩa vụ người nộp thuế; đăng ký, sử dụng và tiếp nhận dữ liệu hóa đơn, chứng từ, cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; quản lý nợ thuế…

Theo Trưởng Thuế TP. Huế, đơn vị phối hợp với các sở, ban ngành để quản lý thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trên địa bàn TP. Huế. Theo dõi, chỉ đạo việc triển khai công tác kiểm đếm theo Đề án 420, phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo yêu cầu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai thuế đối với những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro trong quản lý thuế đặc biệt là các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn rủi ro, các doanh nghiệp nhiều năm không phát sinh doanh thu, kinh doanh thua lỗ… để chống rủi ro trong công tác quản lý thuế.

Cùng với đó, phát hiện kịp thời những trường hợp lợi dụng chính sách để hoàn thuế không đúng đối tượng, sai mục đích. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lập danh doanh nghiệp có hồ sơ hoàn trước chưa được kiểm tra sau hoàn chuyển phòng kiểm tra để nâng cao tỷ lệ hồ sơ hoàn trước được kiểm tra sau hoàn thuế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc về pháp luật thuế cho người nộp thuế. Những nội dung chính sách thuế bổ sung, sửa đổi được cung cấp kịp thời qua email của doanh nghiệp để doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt, thực hiện...