TP. Huế: Thu nội địa 8 tháng được hơn 8.600 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, lũy kế 8 tháng năm 2025, đơn vị thu nội địa được 8.625 tỷ đồng, đạt 76,4% dự toán pháp lệnh, đạt 76,3% dự toán HĐND, tăng 22,3% so cùng kỳ.

Hầu hết các khoản thu đều tăng trưởng so với cùng kỳ

Báo cáo của Thuế TP. Huế cho thấy, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 8 tháng được 154 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương được 142 tỷ đồng, đạt 78% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp trên địa bàn TP. Huế được thụ hưởng kịp thời các chính sách gia hạn, giảm thuế để phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp ổn định cho ngân sách nhà nước. Ảnh: TL.

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 2.697 tỷ đồng, đạt 67% dự toán, bằng 96%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 831 tỷ đồng, đạt 73% dự toán, tăng 10%; thuế thu nhập cá nhân được 384 tỷ đồng, đạt 109% dự toán, tăng 19%.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến cho hay, bộ phận 1 cửa thực hiện các công việc thường xuyên như hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính của người nộp thuế để chuyển đến các bộ phận chức năng giải quyết theo thẩm quyền; hướng dẫn người nộp thuế nhập hồ sơ, trả kết quả xử lý hồ sơ trên TMS.

Thu tiền thuê đất được 226 tỷ đồng, đạt 149% dự toán, tăng 184% so cùng kỳ. Trong đó, chủ yếu là do phát sinh tiền nộp 1 lần của Công ty TNHH TM và dịch vụ Vĩnh Hoàng nộp 107 tỷ đồng, Sở Tài chính 32 tỷ đồng; Scavi Quảng Điền 22 tỷ đồng; thu khác ngân sách được 158 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, tăng 14%;

Riêng số thuế gia hạn lũy kế đến 30/8 là 337 tỷ đồng, gồm: Thuế giá trị gia tăng 200,5 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 96,7 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt 39,9 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý thuế tháng 8, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai hỗ trợ trên nhiều kênh khác nhau. Trong tháng 8/2025, đã có hơn 2.300 lượt yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp tại cơ quan thuế. 100% yêu cầu hỗ trợ được gửi đến cơ quan thuế đều được giải đáp cụ thể, nhanh chóng và chính xác.

Lũy kế đến tháng 8/2025, Phòng kiểm tra đã ban hành 156 quyết định kiểm tra, bằng 91% nhiệm vụ được giao. Đã hoàn thành 138 cuộc kiểm tra, đạt 80,2% nhiệm vụ kiểm tra. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 115, tỷ đồng, trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 18,5 tỷ đồng, giảm lỗ 67,1 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 29,4 tỷ đồng; số thuế không được hoàn 3,5 tỷ đồng.

Bộ phận văn thư, lưu trữ phối hợp với Cổng Thông tin điện tử của UBND TP. Huế, Phòng Dữ liệu rủi ro cập nhật số liệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản của UBND thành phố, đảm bảo từ ngày 1/8/2025 toàn bộ hệ thống văn bản đi và đến sử dụng và hoạt động ổn định thông suốt 100% trong cơ quan...

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025 trong tình hình mới, ông Tuyến cho biết, Thuế TP. Huế tập trung xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9/2025.

Cụ thể, tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Thuế cơ sở thực hiện chuyển đổi cơ quan thuế quản lý do sắp xếp địa bàn hành chính cấp xã, chuyển đổi dữ liệu phi nông nghiệp trên hệ thống ứng dụng TMS bảo đảm công tác quản lý thu thuế được diễn ra liên tục, thông suốt.

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai thuế đối với những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro trong quản lý thuế, đặc biệt là các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn rủi ro, các doanh nghiệp nhiều năm không phát sinh doanh thu, kinh doanh thua lỗ… để chống rủi ro trong công tác quản lý thuế.

Kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, phát hiện kịp thời những trường hợp lợi dụng chính sách để hoàn thuế không đúng đối tượng, sai mục đích. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng và lập danh sách doanh nghiệp có hồ sơ hoàn trước chưa được kiểm tra sau hoàn chuyển phòng kiểm tra để nâng cao tỷ lệ hồ sơ hoàn trước được kiểm tra sau hoàn thuế.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và giải đáp các vướng mắc về pháp luật thuế cho người nộp thuế. Những nội dung chính sách thuế bổ sung, sửa đổi đều được cung cấp kịp thời qua email của doanh nghiệp để doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt, thực hiện.

Tập trung chỉ đạo điều hành công tác kiểm tra thuế trên địa bàn được phân công theo kế hoạch; thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng công chức, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tế...