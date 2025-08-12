Thuế TP. Huế thu nội địa 7 tháng tăng 21% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, lũy kế 7 tháng năm 2025, đơn vị thu nội địa được 7.626,4 tỷ đồng, đạt 67,6% dự toán pháp lệnh và đạt 67,5% dự toán Hội đồng Nhân dân, tăng 21% so với cùng kỳ.

Để có được kết quả trên, theo lãnh đạo Thuế TP. Huế, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh triển khai hỗ trợ người nộp thuế trên nhiều kênh khác nhau, trong tháng 7/2025, đã có hơn 3.200 lượt yêu cầu hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp tại cơ quan thuế; kết quả 100% yêu cầu hỗ trợ được gửi đến cơ quan thuế đều được giải đáp cụ thể, nhanh chóng và chính xác.

Lũy kế đến ngày 30/7 đã ban hành 34 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng và 29 quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân với tổng số tiền thuế hoàn là 353,62 tỷ đồng.

Công chức Thuế TP. Huế hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Thuế TP. Huế tiếp tục tăng cường công tác rà soát hóa đơn điện tử, kiểm soát dữ liệu hóa đơn điện tử, thực hiện xác minh hóa đơn để đảm bảo người nộp thuế sử dụng hóa đơn đúng quy định; đẩy mạnh rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, xác minh hồ sơ hoàn thuế nhằm chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng. Rà soát, kiểm tra hóa đơn cảnh báo rủi ro do các cơ quan thuế khác gửi đến, kịp thời phát hiện vi phạm trong sử dụng hóa đơn và kê khai thuế.

Lũy kế đến tháng 7/2025, đã hoàn thành 113 cuộc kiểm tra, đạt 65,7% nhiệm vụ kiểm tra được Cục Thuế giao. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 106,5 tỷ đồng, trong đó đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 15,1 tỷ đồng, giảm lỗ 61,7 tỷ đồng…

Theo ông Tuyến, trong tháng 8, Thuế TP. Huế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng theo quy định.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp thu hồi và xử lý nợ thuế theo quy trình quản lý nợ. Thực hiện thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật của những người nộp thuế thuế đã có nợ quá hạn 90 ngày, đã bị cưỡng chế nhiều lần nhưng vẫn cố tình chây ỳ không nộp thuế, nhất là đối với những trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh.

Đồng thời, tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế; quản lý nghĩa vụ người nộp thuế; đăng ký, sử dụng và tiếp nhận dữ liệu hóa đơn, chứng từ, cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.../.