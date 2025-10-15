Cao Bằng: Thu nội địa 9 tháng vượt dự toán cả năm

(TBTCO) - 9 tháng năm 2025, thu nội địa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt 1.491,7 tỷ đồng, đạt 106,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2024.

12/17 khoản thu đạt tiến độ

Báo cáo của Thuế tỉnh Cao Bằng cho thấy, so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, có 12/17 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 72,2%; thu từ DNNN địa phương đạt 92,6%; thu tiền sử dụng đất đạt 83,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 104,3%; thu phí và lệ phí đạt 99%...

Còn 5 khoản thu không đạt tiến độ thu thuế bình quân chung là thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác (đạt 19,8%); thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 49,3%); thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 40,8%); thu tiền thuê nhà, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (đạt 36,9%).

Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, có được kết quả trên là nhờ trong 9 tháng, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác quản lý thuế.

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Trong đó, Thuế tỉnh Cao Bằng đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị bám sát kế hoạch năm 2025, tuyên truyền chính sách thuế đến người nộp thuế với nhiều hình thức đa dạng và chuyên sâu về nội dung, đảm bảo các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến người nộp thuế đầy đủ và hiệu quả. Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế thực hiện chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử, quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn giảm, gia hạn nộp thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các hồ sơ khai thuế có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế… để chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp sát đúng với thực tế phát sinh. Kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiến hành cập nhật xử lý kịp thời hồ sơ khai thuế vào hệ thống quản lý thuế, đảm bảo kiểm tra sơ bộ 100% hồ sơ khai thuế; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử.

“Đơn vị đã quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình; thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ Đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng; phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu; đẩy mạnh thực hiện rà soát, xử lý nợ sai, nợ ảo theo chỉ đạo của Cục Thuế…” - ông Long nhấn mạnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro trong hoàn thuế

Theo ông Long, trên cơ sở dự toán thu ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao, căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tình hình thực tế và dự kiến khả năng của từng nguồn thu, Thuế tỉnh Cao Bằng sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, phòng, ban nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thu, khai thác nguồn thu còn tiềm năng để tăng thu ngân sách. Kiến nghị cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đơn vị cũng sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Thực hiện giải đáp, hỗ trợ kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế; tiếp tục triển khai ứng dụng Etax mobile.

"Thuế tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh số hóa, hiện đại hóa ở tất cả các khâu quản lý thuế như: quản lý đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, phân tích rủi ro, thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Kiểm soát chặt chẽ, xây dựng công cụ quản lý rủi ro trong quản lý hóa đơn điện tử, tránh tình trạng buôn bán hoá đơn, trục lợi về thuế...". Ông Nguyễn Việt Long -

Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằn

Đặc biệt, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa cơ quan thuế và các sở, ban, ngành liên quan trong công tác triển khai, quản lý các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định.

Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị triển khai các biện pháp tăng cường quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý rủi ro trong hoàn thuế đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ.

Tiếp tục phối hợp với cơ quan Công an, UBND xã, phường, các cơ quan liên quan về rà soát chuẩn hóa mã số thuế cá nhân theo Đề án 06 thực hiện theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Tuyên truyền vận động, hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kiểm soát kịp thời việc sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh để chống gian lận hóa đơn; thường xuyên trao đổi thông tin, dữ liệu, đối chiếu rà soát về đối tượng, doanh số của hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử... để đưa vào quản lý kịp thời, đồng thời hướng dẫn người nộp thuế đăng ký, kê khai, nộp thuế đúng theo quy định của pháp luật…