Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 8 tháng tăng hơn 38% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, lũy kế 8 tháng năm 2025 thu ngân sách trên địa bàn tỉnh được 1.258,5 tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, so với dự toán HĐND tỉnh giao có 11/17 khoản thu đạt tiến độ thu thuế bình quân như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 67,4%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 113,6%; thu tiền sử dụng đất đạt 76,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 94,5%; thu phí - lệ phí đạt 87,6%...

Có 6/17 khoản thu không đạt tiến độ thu thuế bình quân: Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác đạt 19,8%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 44,8%; thuế bảo vệ môi trường đạt 36,5%; tiền thuê nhà, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đạt 36,9%...

Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Theo ông Long, Thuế tỉnh Cao Bằng đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị bám sát kế hoạch năm 2025 tuyên truyền chính sách thuế đến người nộp thuế với nhiều hình thức đa dạng và chuyên sâu về nội dung, đảm bảo các nội dung tuyên truyền được truyền tải đến người nộp thuế đầy đủ và hiệu quả. Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế thực hiện chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, khai thuế, nộp thuế điện tử, quyết toán thuế, hoàn thuế, miễn giảm, gia hạn nộp thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kê khai, cấp mã số thuế; đôn đốc nộp, xử lý các loại hồ sơ khai thuế đúng quy định. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử.

Quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình. Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng. Phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu. Đẩy mạnh thực hiện rà soát, xử lý nợ sai, nợ ảo theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Tính đến ngày 31/8/2025, đơn vị đã thực hiện 79 cuộc kiểm tra, đạt 59% kế hoạch, với tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 7,658 tỷ đồng, đã đôn đốc nộp ngân sách nhà nước 5,854 tỷ đồng, đạt 76%.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong tháng 9 và quý III/2025, lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền. Công khai tại trụ sở cơ quan thuế các cấp, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử ngành thuế các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, thủ tục hành chính thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời.

Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa cơ quan thuế và các sở, ban, ngành liên quan trong công tác triển khai, quản lý các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định…