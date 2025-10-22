An Giang: Tổng thu ngân sách đạt hơn 18.000 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2025

(TBTCO) - Tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh An Giang trong tháng 9/2025 là 1.413 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2025 ước đạt 18.058 tỷ đồng, đạt 82% so với dự toán Trung ương, đạt 73% dự toán địa phương và bằng 114,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Thuế tỉnh An Giang thường xuyên tham mưu UBND tỉnh, phối hợp tốt với các sở, ngành trên địa bàn về công tác thu ngân sách, thu về đất và thu hồi nợ đọng thuế. Ảnh: Kỳ Phương

Lãnh đạo Thuế tỉnh An Giang cho biết, tổng thu ngân sách tháng 9/2025 là 1.413 tỷ đồng, đạt 88,3% so với kế hoạch tháng và bằng 86,6% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 9 tháng năm 2025 ước 18.058 tỷ đồng, đạt 82% so với dự toán Trung ương, đạt 73% dự toán địa phương và bằng 114,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận chia lại ước đạt 12.614 tỷ đồng, bằng 88,2% so với dự toán và bằng 112,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh An Giang có 13/18 khoản thu, sắc thuế đạt cao so tiến độ thực hiện dự toán (trên 75%) gồm: Khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương 83,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 103%; thuế thu nhập cá nhân 86,3%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 95,6%; thuế thuê đất 103,7%; xổ số kiến thiết 88,3%... 5/18 khoản thu, sắc thuế đạt thấp so tiến độ thực hiện dự toán (dưới 75%).

Nếu tính theo đơn vị thì có 10/14 đơn vị đạt cao so tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu (trên 75%). 4/14 đơn vị đạt thấp so tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu (dưới 75%).

9 tháng đầu năm 2025, thuế tỉnh An Giang đã hoàn thành 705 cuộc kiểm tra, đạt 60% so kế hoạch. Số đơn vị vi phạm mà ngành Thuế phát hiện, truy thu và phạt là 158,3 tỷ đồng; số thuế truy hoàn là 0,7 tỷ đồng; đã nộp vào ngân sách Nhà nước 116,8 tỷ đồng, giảm lỗ là 517 tỷ đồng, giảm khấu trừ 15,5 tỷ đồng, số thuế đã hoàn là 73,7 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: Tính đến ngày 28/9/2025 tổng số tiền nợ thuế là 7.241 tỷ đồng, chiếm 32,7% trên tổng dự toán thu năm 2025 ( tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2025 là 31,4%); giảm 1.231 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 14,53% so với 30/6/2025; giảm 2.369 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 24,7% so với 31/12/2024. Nợ có khả năng thu là 6.949 tỷ đồng, giảm 2.364 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 25,4% so với 31/12/2024.

Lãnh đạo Thuế tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị ngành Thuế trên địa bàn trong tháng 10/2025, cần tăng cường khai thác nguồn thu phát sinh; rà soát, đôn đốc nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước đối với khoản thuế, phí, tiền thuê đất được gia hạn; tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách, khai thác tăng thu bù đắp các khoản hụt thu.

Song song đó, các đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp, kiên quyết xử lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Ngoài ra, Thuế tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh tiến độ kiểm tra thuế đảm bảo theo kế hoạch được phê duyệt; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra; tập trung rà soát các doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu qua giám sát tờ khai, giám sát kê khai; chống thất thu.

Đồng thời, đơn vị tiếp tục thực hiện quản lý hộ kinh doanh theo Đề án 420, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu trọng yếu theo yêu cầu của Cục Thuế và đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.