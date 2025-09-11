Danh sách 11 Thuế cơ sở thuộc Thuế An Giang sau sáp nhập

(TBTCO) - Sau sáp nhập với tỉnh Kiên Giang và tiến hành sắp xếp lại, Thuế tỉnh An Giang có 11 thuế cơ sở. Hiện tại, chức vụ Trưởng Thuế tỉnh An Giang do ông Nguyễn Thanh Bình đảm nhiệm.

Thuế tỉnh An Giang có trụ sở được đặt tại số G15-1 đường 3/2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ảnh: Kỳ Phương

Theo đó, Thuế cơ sở 1 đặt tại số G15-1 đường 3/2, Phường Rạch Giá, quản lý các địa bàn: phường‍ Vĩnh Thông, phường Rạch Giá, đặc khu Kiên Hải, số điện thoại 02973815602. Trưởng Thuế cơ sở 1 là ông Nguyễn Văn Quốc, số điện thoại 0919218507.

Thuế cơ sở 2 đặt tại số 198K đường 30/4, đặc khu Phú Quốc, quản lý các địa bàn: Đặc khu Phú Quốc, đặc khu Thổ Châu, số điện thoại 02973846071. Trưởng Thuế cơ sở 2 là ông Nguyễn Trọng Cường, số điện thoại 0989799566.

Thuế cơ sở 3 đặt tại Lô B9-B10 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hà Tiên, quản lý các địa bàn: Phường Hà Tiên, phường Tô Châu, xã Tiên Hải, xã Giang Thành, xã Vĩnh Điều, số điện thoại 02973950399. Trưởng Thuế cơ sở 3 là ông Trần Hoàng Thành, số điện thoại 0919073884.

Thuế cơ sở 4 đặt tại khu phố Đường Hòn, xã Hòn Đất, quản lý các địa bàn: Xã Bình Giang, xã Bình Sơn, xã Hòn Đất, xã Sơn Kiên, xã Mỹ Thuận, xã Hòa Điền, xã Kiên Lương, xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải, số điện thoại 02973841187. Trưởng Thuế cơ sở 4 là ông Võ Văn Lễ, số điện thoại 0914212323.

Thuế cơ sở 5 đặt tại khu phố Nội Ô, xã Giồng Riềng, quản lý các địa bàn: Xã Tân Hội, xã Tân Hiệp, xã Thạnh Đông, xã Thạnh Lộc, xã Châu Thành, xã Bình An, xã Giồng Riềng, xã Thạnh Hưng, xã Long Thạnh, xã Hòa Hưng, xã Ngọc Chúc, xã Hòa Thuận, xã Định Hòa, xã Gò Quao, xã Vĩnh Hòa Hưng, xã Vĩnh Tuy, số điện thoại 02973821012. Trưởng Thuế cơ sở 5 là ông Dương Văn Nhất, số điện thoại 0913197538.

Thuế cơ sở 6 đặt tại Ấp 2 xã An Minh, quản lý các địa bàn: Xã Tây Yên, xã Đông Thái, xã An Biên, xã Đông Hòa, xã Tân Thạnh, xã Đông Hưng, xã An Minh, xã Vân Khánh, xã Vĩnh Bình, xã Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Phong, xã Vĩnh Hòa, xã U Minh Thượng, số điện thoại 02973884033. Trưởng Thuế cơ sở 6 là ông Dương Trần Tuấn Kiệt, số điện thoại 0913864935.

Thuế cơ sở 7 đặt tại số 277 Nguyễn Thái Học, phường Long Xuyên, quản lý các địa bàn: Phường Long Xuyên, phường Bình Đức, phường Mỹ Thới, xã Mỹ Hòa Hưng, xã An Châu, xã Bình Hòa, xã Cần Đăng, xã Vĩnh Hanh, xã Vĩnh An, xã Thoại Sơn, xã Óc Eo, xã Định Mỹ, xã Phú Hòa, xã Vĩnh Trạch, xã Tây Phú, số điện thoại 02963846807. Trưởng Thuế cơ sở 7 là ông Nguyễn Hữu Đức, số điện thoại 0939959555.

Thuế cơ sở 8 đặt tại số 50 đường Phan Đình Phùng, phường Châu Đốc, quản lý các địa bàn: Phường Châu Đốc, phường Vĩnh Tế, xã Mỹ Đức, xã Vĩnh Thạnh Trung, xã Châu Phú, xã Bình Mỹ, xã Thạnh Mỹ Tây, số điện thoại 02963869093. Trưởng Thuế cơ sở 8 là bà Nguyễn Thị Vân, số điện thoại 0918000913.

Thuế cơ sở 9 đặt tại số 2 đường Nguyễn Huệ, xã Chợ Mới, quản lý các địa bàn: Xã Chợ Mới, xã Cù Lao Giêng, xã Hội An, xã Long Điền, xã Nhơn Mỹ, xã Long Kiến, xã Phú Tân, xã Phú An, xã Vĩnh Hậu, xã Nhơn Hội, xã Khánh Bình, xã Phú Hữu, số điện thoại 02963887166. Trưởng Thuế cơ sở 9 là ông Lý Hoàng Trọng, số điện thoại 0918947948.

Thuế cơ sở 10 đặt tại đường Nguyễn Cư Trinh khóm Long Thạnh C, phường Long Phú, quản lý các địa bàn: Phường Tân Châu, phường Long Phú, xã Tân An, xã Châu Phong, xã Vĩnh Xương, xã An Phú, xã Vĩnh Hậu, xã Nhơn Hội, xã Khánh Bình, xã Phú Hữu, số điện thoại 02963.822261. Trưởng Thuế cơ sở 10 là ông Nguyễn Văn Quang, số điện thoại 0918210207.

Thuế cơ sở 11 đặt tại số 154, đường Trà Sư khóm Hòa Hưng, phường Thới Sơn, quản lý các địa bàn: Phường Thới Sơn, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, xã An Cư, xã Núi Cấm, xã Ba Chúc, xã Tri Tôn, xã Ô Lâm, xã Cô Tô, xã Vĩnh Gia, số điện thoại 02963875248. Trưởng Thuế cơ sở 11 là bà Hồ Thị Bích Ngân, số điện thoại 0919929366.