Cơ quan Thuế Việt Nam - Hàn Quốc trao đổi kinh nghiệm, hợp tác chuyên sâu

(TBTCO) - Cục Thuế Việt Nam mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc trong việc thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu giao dịch điện tử, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu ngân sách. Đồng thời, đề xuất Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ thuế của Việt Nam trong quản lý thuế thương mại điện tử.

Trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam tại Hàn Quốc, thực hiện Thỏa thuận hợp tác song phương giữa hai cơ quan thuế Việt Nam và Hàn Quốc, ngày 20/10, tại thành phố Incheon, Đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Cường dẫn đầu đã có cuộc họp cấp cao song phương giữa với Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường gửi lời cảm ơn tới ông Han Chang Mok - Phó Tổng cục trưởng Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc, cùng các cán bộ NTS đã đón tiếp đoàn Việt Nam trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở và hợp tác.

Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường và ông Han Chang Mok, Phó Tổng cục trưởng Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc.

Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường khẳng định thêm, Hàn Quốc là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của ngành Thuế Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hiện đại hóa quản lý thuế, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cán bộ.

Tại cuộc họp, hai bên đã có những trao đổi, hợp tác chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực, cùng đánh giá kết quả hợp tác trong năm 2025 và bàn thảo phương hướng triển khai cho năm 2026. Hai cơ quan thuế nhất trí tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi chuyên môn, tăng cường chia sẻ dữ liệu và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện chất lượng phục vụ người nộp thuế, hợp tác trong đào tạo cán bộ.

Một nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là “Dự án tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trong quản lý thuế và thiết kế kiến trúc hệ thống công nghệ thông tin” do KOICA tài trợ. Hai bên đã thảo luận cụ thể về kế hoạch tổ chức Hội nghị khởi động dự án, cơ chế phối hợp giữa Cục Thuế Việt Nam, KOICA và Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc, cũng như các bước chuẩn bị cần thiết về nội dung kỹ thuật và triển khai sau khi hoàn tất thủ tục hành chính.

Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường và ông Han Chang Mok cùng các đại biểu tham dự cuộc họp.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất giữa Thuế vùng/khu vực Seoul và Thuế TP Hà Nội, Thuế vùng Busan và Thuế TP Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng mô hình hợp tác giữa các thuế khu vực nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ kỹ thuật một cách hiệu quả hơn.

Trong khuôn khổ trao đổi chuyên môn, Cục Thuế Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên môn hóa, phù hợp với môi trường quản lý thuế điện tử và định hướng chuyển đổi số của ngành Thuế.

Đồng thời, đoàn công tác của Cục Thuế Việt Nam cũng giới thiệu thực tiễn quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, nhấn mạnh mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc trong việc thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu giao dịch điện tử, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu ngân sách. Cục Thuế Việt Nam đã đề xuất phía NTS hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ thuế của Việt Nam trong quản lý thuế thương mại điện tử tại Seoul, Hà Nội và các khóa đào tạo trực tuyến.

Trao đổi tại cuộc họp cấp cao, phía Cơ quan Thuế Hàn Quốc đánh giá cao nỗ lực của Cục Thuế Việt Nam trong việc tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam.

Đoàn Cục Thuế Việt Nam làm việc với Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc tại trụ sở NTS - Incheon, Hàn Quốc.

Đặc biệt, thông qua việc tổ chức thành công Hội nghị đối thoại chính sách thuế - hải quan giữa Bộ Tài chính Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội vào ngày 30/9/2025 vừa qua. Ngoài ra, Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc cũng chia sẻ quan điểm về việc thúc đẩy cơ chế trao đổi thông tin thuế tự động (AEOI) theo chuẩn quốc tế, góp phần tăng cường minh bạch và hợp tác quốc tế trong quản lý thuế.

Những nội dung thảo luận tại cuộc họp cấp cao đã thể hiện rõ quyết tâm của cả hai cơ quan trong việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa, minh bạch và hiệu quả trong quản lý thuế, phù hợp với xu thế phát triển của nền tài chính công hiện đại.

Cuộc họp cấp cao kết thúc đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác song phương giữa Cục Thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo cán bộ, và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý thuế thương mại điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý tuân thủ thuế, phân tích rủi ro và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ.

Thay mặt Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc, ông Han Chang Mok - Phó Tổng cục trưởng NTS, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thuế.

Ông Han Chang Mok khẳng định, NTS luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và đồng hành cùng ngành Thuế Việt Nam trong các lĩnh vực quản lý thuế, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Han Chang Mok tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa ngành Thuế Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia./.