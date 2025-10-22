Hải Phòng tăng cường các biện pháp quản lý, chống thất thu thuế

(TBTCO) - Ban Chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 133/KH-BCĐ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước.

Theo đó, kế hoạch xác định rõ trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong trao đổi, cung cấp thông tin, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu, truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định, đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác quản lý thu có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, hoạt động kinh doanh có rủi ro cao về thuế, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và tăng thu ngân sách nhà nước.

Kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền về công tác quản lý thu; tăng cường các giải pháp quản lý, đôn đốc và khai thác nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được Trung ương và HĐND thành phố giao.

Thuế cơ sở 12 thành phố Hải Phòng triển khai, phối hợp UBND xã Nguyên Giáp hướng dẫn người dân trên địa bàn cài đặt và nộp thuế qua ứng dụng Etax Mobile. Ảnh: ĐVCC

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu, phối hợp triển khai biện pháp quản lý, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đối tượng nộp thuế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách.

Ban Chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hải Phòng nhấn mạnh, công tác quản lý thu, đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo bao quát đầy đủ các nguồn thu trên địa bàn, góp phần hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách được giao.

Ban Chỉ đạo tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố yêu cầu các ngành, đơn vị đẩy mạnh các giải pháp quản lý thu trong các lĩnh vực: phí, lệ phí; xuất nhập khẩu; doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; thương mại điện tử; thuế thu nhập cá nhân; và hộ, cá nhân kinh doanh.

Đối với công tác quản lý thu phí, lệ phí, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu thực hiện thu, nộp đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh thất thu ngân sách.

Trong hoạt động xuất nhập khẩu, các đơn vị chức năng tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát việc kê khai, tính thuế, chống gian lận thương mại, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thuế và phí liên quan.

Về doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cơ quan thuế tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động kê khai, chuyển giá, hoàn thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đảm bảo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Đối với hoạt động thương mại điện tử, Ban Chỉ đạo yêu cầu cập nhật, quản lý thông tin người nộp thuế, giám sát giao dịch qua nền tảng số, phối hợp với ngân hàng và sàn thương mại điện tử để thu đúng, thu đủ nghĩa vụ thuế.

Về thuế thu nhập cá nhân, các đơn vị tăng cường rà soát đối tượng có thu nhập cao, thu nhập từ nhiều nguồn; đôn đốc kê khai, nộp thuế kịp thời, đúng quy định, tránh thất thu.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm đưa vào diện quản lý đầy đủ các hộ có hoạt động kinh doanh; rà soát hộ nộp thuế theo phương pháp khoán có doanh thu lớn để chuyển sang phương pháp kê khai; đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền nhằm chống thất thu thuế.

Ban Chỉ đạo giao Thuế thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành, địa phương, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, cùng với đó đề xuất thành lập các Tổ công tác tăng cường thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và định kỳ rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác theo quy định.