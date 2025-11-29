Thuế TP. Huế công bố 57 hóa đơn may mắn trúng thưởng quý IV/2024 và quý I, quý II/2025

(TBTCO) - Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý IV/2024, quý I/2025 và quý II/2025 do Thuế TP. Huế tổ chức mới đây đã tìm ra được 57 hóa đơn may mắn trúng thưởng của 3 quý.

Theo Thuế TP. Huế, chương trình được tổ chức công khai, thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát theo theo Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 6/10/2025 của UBND TP. Huế về việc thành lập Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Tại chương trình, Hội đồng giám sát đã bấm nút lựa chọn tìm ra 19 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng hóa đơn may mắn quý IV/2024; 38 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng quý I/2025 và quý II/2025.

Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”

Thuế TP. Huế cho biết, việc trao thưởng sẽ được đơn vị tổ chức vào thời gian cụ thể theo giấy mời của Thuế TP. Huế gửi đến cho các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng.

Ngoài ra, để đảm bảo thuận tiện, nếu các cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng không thể đến tham dự buổi trao thưởng, thì có thể đến Thuế TP. Huế để nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày 27/11/2025. Quá thời hạn này, kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Toàn cảnh Chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn quý IV/2024 và quý I/2025, quý II/2025.

Đại diện Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn” bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên.

Thuế TP. Huế công khai danh sách cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” quý IV/2024 và quý I/2025, quý II/2025: