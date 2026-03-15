(TBTCO) - Tính đến 15h ngày 15/3, Hà Nội ghi nhận 95,79% cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội về tình hình trong ngày bầu cử 15/3/2026, tính đến 17h chiều cùng ngày, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 95,79% tổng số cử tri trong danh sách.

Không khí tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô diễn ra trang nghiêm, phấn khởi, cử tri tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Dư luận xã hội đánh giá tích cực về công tác tổ chức bầu cử cũng như các ứng cử viên tham gia tranh cử.

Trong các địa phương, xã Minh Châu ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất đạt tỷ lệ 100%, trong khi phường Dương Nội có tỷ lệ thấp nhất ở mức 86,24%.

Đáng chú ý, 402 khu vực bỏ phiếu đã đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu, cho thấy sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân đối với ngày hội dân chủ của cả nước.

Toàn thành phố có 4.098 khu vực bỏ phiếu với 6.033.660 cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần này.

Cuộc bầu cử tại Hà Nội được tổ chức ở nhiều cấp với quy mô lớn: Bầu cử đại biểu Quốc hội có 11 đơn vị bầu cử; 32 đại biểu được bầu; 54 người ứng cử.

Bầu cử đại biểu HĐND thành phố có 31 đơn vị bầu cử; 125 đại biểu được bầu; 205 người ứng cử.

Bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, phường có 831 đơn vị bầu cử; 3.164 đại biểu được bầu; 5.226 người ứng cử.

Quy mô lớn của cuộc bầu cử phản ánh vai trò đặc biệt của Hà Nội là địa phương có số lượng cử tri và đơn vị bầu cử thuộc nhóm lớn nhất cả nước.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố, không phát sinh tình huống bất thường trong quá trình tổ chức bầu cử. Các điều kiện phục vụ ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ.

Cụ thể, tình hình giao thông ổn định; thông tin liên lạc thông suốt; thời tiết thuận lợi; cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đảm bảo. Đặc biệt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Các lực lượng chức năng và tổ bầu cử tiếp tục duy trì công tác trực, hướng dẫn cử tri và bảo đảm các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn tuyệt đối.

Việc gần 9/10 cử tri Hà Nội tham gia bỏ phiếu chỉ sau hơn nửa ngày cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm cao của người dân Thủ đô đối với hoạt động chính trị quan trọng của đất nước.

Thông qua lá phiếu, cử tri kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu có năng lực, bản lĩnh và tinh thần phụng sự, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như cả nước trong nhiệm kỳ 2026-2031.