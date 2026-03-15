(TBTCO) - Trong không khí trang trọng và tràn ngập niềm vui trong Ngày hội non sông, Chủ tịch UBND TP. Vũ Đại Thắng và phu nhân cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4.

Sáng 15/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng và phu nhân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4 (Tổ dân phố số 10, 11, 12), phường Giảng Võ.

Tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Giảng Võ, trước khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện với bà con cử tri đến tham gia bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bày tỏ vui mừng trước không khí phấn khởi, trách nhiệm của cử tri trên địa bàn; đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng phục vụ bầu cử. Ông Vũ Đại Thắng mong muốn bà con cử tri phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm công dân, tham gia bỏ phiếu đầy đủ, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng xếp hàng bỏ phiếu bầu cử tại phường Giảng Võ

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của mỗi lá phiếu, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Việc lựa chọn đúng người, xứng đáng sẽ góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng niềm tin của cử tri và nhân dân.

Nhân dịp này, ông Vũ Đại Thắng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và tổ bầu cử tiếp tục làm tốt công tác phục vụ, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định của pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết cảm nhận rõ nhiều điểm mới trong cuộc bầu cử lần này.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng và phu nhân bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có nhiều nét khác biệt khi lần đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

“Cá nhân tôi vừa thực hiện quyền cử tri và thực sự cảm nhận rõ sự khác biệt của kỳ bầu cử lần này. Tại các điểm bỏ phiếu, bà con nhân dân rất quan tâm, theo dõi sát sao và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân một cách nghiêm túc, trách nhiệm để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp” - ông Vũ Đại Thắng nói.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm và ủng hộ của nhân dân, cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia vào Quốc hội Việt Nam và HĐND các cấp, góp phần lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các cử tri bỏ phiếu tại phường Giảng Võ

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng gửi lời nhắn tới cử tri Thủ đô: “Hôm nay thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Tôi mong muốn cử tri, đặc biệt là cử tri Hà Nội, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Với sự đồng lòng của nhân dân và đội ngũ đại biểu được lựa chọn qua bầu cử, Hà Nội sẽ có thêm động lực để triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Trung ương, thực hiện tốt quy hoạch Thủ đô và các cơ chế đặc thù, qua đó góp phần đưa Thủ đô phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

