Chứng khoán phái sinh ngày 30/10: Ngấm đà giảm chung, hợp đồng tương lai đóng cửa sắc đỏ

(TBTCO) - Sau nhịp hồi phục chóng vánh, sắc đỏ trở lại áp đảo trên thị trường chứng khoán phái sinh. Tuy nhiên, giá hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn gần nhất đang nhỉnh hơn, trái với mức chênh lệch âm các phiên trước.

Quay đầu giảm sau hai phiên hồi phục, phe Short lại thắng thế trên thị trường chứng khoán phái sinh. Hợp đồng tương lai VN30F2411 (VN41I1FB0002) đáo hạn vào tháng 11/2025 giảm 20 điểm (-1,03%) xuống 1.927,0 điểm. Với mức giảm ít hơn chỉ số cơ sở (VN30-Index giảm 1,26%), chênh lệch chuyển sang dương +1,82 điểm.

Tương tự, giá hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 3/2026 và tháng 6/2026 cũng giảm chậm hơn kéo giá hợp đồng tương lai nhỉnh nhẹ so với chỉ số. Cá biệt, hợp đồng đáo hạn vào cuối năm 2025 giảm sâu về 1.900 điểm. Đây cũng là hợp đồng duy nhất giữ mức chênh lệch âm (-25 điểm) so với chỉ số cơ sở. Hợp đồng tương lai VN100 tại các kỳ hạn đều chuyển trạng thái chênh lệch với giá cao hơn VN100-Index sau phiên hôm nay.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường tăng hơn 21% so với phiên trước, đạt trên 333.200 hợp đồng. Khối lượng mở (OI) của kỳ hạn gần nhất tăng 5,45% lên 35.782 hợp đồng, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì vị thế nắm giữ. Tuy nhiên, khối lượng mở hợp đồng tương lai VN100 lại giảm đáng kể.

Giá HĐTL đồng loạt giảm phiên 30/10

Phe Short đang thắng thế khi thị trường tiếp tục điều chỉnh khi nhịp phục hồi đã nhanh chóng chấm dứt. Ngay đầu phiên, áp lực bán có dấu hiệu gia tăng mạnh ở các cổ phiếu ngành ngân hàng và nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup. Trong phiên vẫn xuất hiện một số trụ cột nâng đỡ, thu hẹp đà giảm của chỉ số chung như FPT và GVR. VN30-Index đóng cửa tại vùng 1.925,18 giảm 24,58 điểm với 9 mã tăng và 20 mã giảm. Tổng giá trị giao dịch giảm mạnh. Giá trị giao dịch nhóm VN30 chỉ đạt 11.667 tỷ đồng, chiếm chưa đến một nửa giao dịch trên toàn sàn HOSE. Khối lượng giao dịch trên HOSE đã giảm phiên thứ 4 liên tiếp./.