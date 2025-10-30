Nâng hạng - khởi đầu cho các quyết sách, cải cách mạnh mẽ hơn, chuẩn mực hơn và kỷ luật hơn

(TBTCO) - Theo ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bước sang giai đoạn mới với vị thế “thị trường mới nổi”, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch và bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế, qua đó đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và thịnh vượng của đất nước.

Ngày 30/10/2025, Công ty Chứng khoán SSI đã tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Emerging Viet Nam: Beyond the upgrade” - sự kiện đặc biệt đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cơ quan quản lý, nhà đầu tư quốc tế và doanh nghiệp Việt Nam sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi.

Dấu ấn tích cực cho cả nền kinh tế

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, quyết định nâng hạng ngày 8/10/2025 của FTSE Russell không chỉ là một sự kiện mang tính kỹ thuật, mà là sự khẳng định về chất lượng, độ tin cậy, tầm vóc của thị trường vốn Việt Nam sau hơn 25 năm hình thành và phát triển. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc thị trường chứng khoán (TTCK) được nâng hạng luôn mang lại những tác động tích cực và bền vững cho nền kinh tế.

Đến 30/9/2025, VN-Index đạt 1.661,7 điểm, tăng 31,2% so với cuối năm 2024; Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 9,42 triệu tỷ đồng (tương đương 81,8% GDP ước tính năm 2024); Giá trị giao dịch bình quân 9 tháng đạt gần 29,1 nghìn tỷ đồng/phiên (khoảng 1,16 tỷ USD/phiên). Thị trường cổ phiếu Việt Nam thuộc nhóm thị trường có mức thanh khoản cao nhất tại Asean, gần tương đương mức thanh khoản của các thị trường Thái lan (khoảng 1,33 tỷ USD/phiên), Singapore (khoảng 1,46 tỷ USD/phiên) và cao hơn các thị trường Philippines (116,32 triệu USD/phiên), Malaysia (khoảng 564,17 triệu USD/phiên), Indonesia (924,7 triệu USD/phiên).

Theo đó, việc nâng hạng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII). Tính đến cuối năm 2024, tổng giá trị danh mục đầu tư gián tiếp nước ngoài đạt khoảng hơn 50 tỷ USD. Khi được đưa vào nhóm thị trường mới nổi, Việt Nam có cơ hội đón nhận dòng vốn lớn từ các quỹ chỉ số và các nhà đầu tư tổ chức trên toàn cầu. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, sự kiện này có thể thu hút tới 25 tỷ USD vốn đầu tư quốc tế vào TTCK Việt Nam đến năm 2030, góp phần cải thiện thanh khoản, nâng cao định giá doanh nghiệp và hỗ trợ tích cực cho quá trình cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN việc nâng hạng sẽ nâng cao tín nhiệm quốc gia, củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu. Một TTCK vận hành minh bạch, hiệu quả sẽ giúp giảm chi phí huy động vốn quốc tế và hỗ trợ thực hiện mục tiêu nâng hạng tín nhiệm quốc gia đến năm 2030 theo định hướng của Chính phủ.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại sự kiện

Ngoài ra, việc nâng hạng tạo động lực thúc đẩy quản trị công ty, tính minh bạch và chuẩn mực ESG. Các nhà đầu tư quốc tế không chỉ mang vốn, mà còn mang đến chuẩn mực quản lý, văn hóa tuân thủ và chiến lược phát triển bền vững, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dài hạn.

Đồng thời, việc nâng hạng thị trường không chỉ đóng vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của TTCK, mà còn tạo ra những tác động lan tỏa tích cực đến toàn bộ thị trường vốn. Đồng thời, việc này sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động M&A và thu hút các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo những đối tượng thường khó tiếp cận các kênh tài trợ truyền thống huy động vốn hiệu quả thông qua TTCK.

Nhiều định hướng lớn sau nâng hạng

Chia sẻ về định hướng phát triển thị trường trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, quyết định nâng hạng của FTSE Russell là sự khởi đầu của một chặng đường mới, khởi đầu cho các quyết sách, cải cách mạnh mẽ hơn, chuẩn mực hơn và kỷ luật hơn.

Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt một số chủ trương, chính sách phát triển TTCK Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu phát triển TTCK Việt Nam ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho nền kinh tế; tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế đất nước.

Hội thảo “Emerging Vietnam: Beyond the Upgrade” - sự kiện đặc biệt sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi.

Theo đó sẽ tập trung vào 6 định hướng lớn bao gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi và bình đẳng cho mọi chủ thể; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc nhằm tăng độ mở của thị trường, phù hợp với các thông lệ quốc tế như: Triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho TTCK cơ sở (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm) vào đầu năm 2027; minh bạch thông tin và mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong các lĩnh vực, tạo điều kiện tiếp cận thông tin bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài…

Tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và sẵn sàng tiếp nhận dòng vốn toàn cầu quy mô lớn.

Ngoài ra, tiếp tục đa dạng hóa cơ sở hàng hóa trên thị trường, phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại để mở rộng không gian đầu tư và quản trị rủi ro hiệu quả hơn. Đẩy mạnh hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK; thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn, tình hình tài chính, quản trị công ty tốt thực hiện niêm yết trên TTCK; nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới như trái phiếu cho phát triển cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ cho phát triển cơ sở hạ tầng đất nước; phát triển đa dạng các sản phẩm trái phiếu như trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, các sản phẩm cho TTCK phái sinh như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai mới, các loại sản phẩm cấu trúc, các loại chứng chỉ lưu ký niêm yết tại nước ngoài để thu hút nguồn vốn từ thị trường nước ngoài vào cho các doanh nghiệp có chất lượng trong nước…

Phát triển và cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư, phát triển nhà đầu tư tổ chức thông qua việc phát triển và đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường thông qua các định chế đầu tư chuyên nghiệp (quỹ đầu tư chứng khoán), từ đó giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả đầu tư. Mặt khác, tăng cường năng lực quản lý, giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch, bền vững của thị trường, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, UBCKNN, Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin, gắn phát triển bền vững với chiến lược kinh doanh, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nhân lực và quản trị rủi ro để tăng cường năng lực nội tại, đảm bảo cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất.

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cũng đã cam kết duy trì một môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và hấp dẫn, nơi mọi cơ hội đều được tiếp cận công bằng, và mọi quyền lợi của nhà đầu tư đều được bảo vệ nghiêm túc. Bước sang giai đoạn mới với vị thế “thị trường mới nổi”, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng, TTCK Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, minh bạch và bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế và đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và thịnh vượng của đất nước./.