Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long bị xử phạt 235 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

(TBTCO) - Ngày 29/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 370/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (địa chỉ trụ sở chính: Số 38 đường 2 tháng 9, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long).

Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu như báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024, năm 2025; BCTC đã được kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023, năm 2024; BCTC riêng và hợp nhất quý I năm 2025; báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024; nghị quyết và biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, năm 2025; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024; Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025.

Trang web của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long còn bị xử phạt 17,5 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng, trình đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, ban kiểm soát theo quy định. Cảnh cáo đối với hành vi không ban hành quy chế về công bố thông tin theo quy định.

Cuối cùng, Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long còn bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định. Công ty hiện chỉ có 2 thành viên ban kiểm soát, không đủ số lượng ít nhất 3 thành viên ban kiểm soát theo quy định. Tổng mức phạt đối với Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long là 235 triệu đồng.

Được biết, Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long có số vốn điều lệ là hơn 119 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực mua bán lương thực thực phẩm, nông lâm sản, nguyên liệu, đồ uống không cồn; mua bán phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; mua bán máy móc nông ngư cơ, thiết bị máy công nghiệp, khai khoáng, lâm nghiệp, xây dựng và phụ tùng thay thế…/.