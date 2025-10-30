TCX được thêm vào rổ MSCI sau 10 ngày giao dịch

(TBTCO) - MSCI thông báo bổ sung cổ phiếu TCX của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào rổ MSCI Global Standard Indexes, quyết định có hiệu lực từ ngày 4/11/2025.

Cụ thể, theo thông báo chính thức, quyết định của MSCI sẽ có hiệu lực từ ngày 4/11/2025. Đây là trường hợp đặc biệt hiếm thấy tại Việt Nam khi cổ phiếu TCX của Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) được thêm vào rổ chỉ số MSCI chỉ sau 10 ngày giao dịch kể từ khi niêm yết. Việc này không chỉ khẳng định quy mô và mức độ hấp dẫn của TCBS đối với nhà đầu tư quốc tế mà còn thể hiện vị thế ngày càng lớn của các doanh nghiệp Việt Nam trong mắt các tổ chức xếp hạng toàn cầu.

MSCI Global Standard Indexes được xem là một trong những bộ chỉ số quan trọng nhất của MSCI, tập hợp các cổ phiếu có vốn hóa lớn và trung bình trên toàn cầu, đồng thời là nền tảng để MSCI xây dựng các chỉ số khu vực và quốc gia như MSCI Vietnam Index, MSCI Frontier Markets Index hay MSCI ACWI – All Country World Index. Những cổ phiếu được chọn vào rổ này thường đại diện cho sức khỏe và quy mô của thị trường sở tại, đồng thời có tác động trực tiếp tới dòng vốn đầu tư thụ động từ các quỹ ETF và quỹ chỉ số quốc tế.

Ảnh minh hoạ.

Thông thường, MSCI chỉ xem xét điều chỉnh danh mục trong các kỳ đánh giá định kỳ theo quý hoặc bán niên. Tuy nhiên, với những cổ phiếu IPO có quy mô lớn, thanh khoản cao và đáp ứng đủ điều kiện đặc biệt, MSCI có thể áp dụng cơ chế “Early Inclusion” – cho phép bổ sung sớm ngoài kỳ đánh giá chính thức. Đây là cơ chế hiếm hoi, thể hiện sự công nhận vượt chuẩn đối với những doanh nghiệp đạt tiêu chí nổi bật về quy mô vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float), giới hạn sở hữu nước ngoài (foreign room) và thanh khoản.

Việc TCX được bổ sung vào MSCI Global Standard Indexes cho thấy cổ phiếu này đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí khắt khe của MSCI, đủ điều kiện để được xem là đại diện tiêu biểu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tại thị trường cận biên, thậm chí tiệm cận nhóm thị trường mới nổi. Điều này cũng phản ánh chất lượng tài chính và khả năng hấp thụ dòng vốn ngoại của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán.

Theo nhận định của giới chuyên gia, ngay sau khi việc thêm mới có hiệu lực, TCX sẽ nhanh chóng lọt vào danh mục mua vào của nhiều quỹ ETF và quỹ chỉ số theo dõi MSCI. Tổng tài sản mà các quỹ này đang quản lý ước tính vượt 1 tỷ USD, với tỷ trọng đầu tư tại Việt Nam dao động từ 15% đến 100% tùy theo chiến lược từng quỹ. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho thanh khoản và giá cổ phiếu TCX trong ngắn hạn, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới./.