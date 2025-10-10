HOSE chính thức chấp thuận niêm yết hơn 2,3 tỷ cổ phiếu của Chứng khoán Kỹ Thương

(TBTCO) - Sau đợt IPO huy động hơn 10.800 tỷ đồng, Chứng khoán Kỹ Thương chính thức được HOSE chấp thuận niêm yết với mã TCX.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã ban hành quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với mã chứng khoán TCX. Tổng số lượng cổ phiếu được niêm yết là hơn 2,311 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ hơn 23.133 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/9/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ghi nhận TCBS là công ty đại chúng sau khi doanh nghiệp hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Trong đợt IPO, TCBS huy động thành công hơn 10.800 tỷ đồng thông qua chào bán 231 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cổ phiếu. Tổng lượng đăng ký mua đạt hơn 575 triệu cổ phiếu, gấp 2,5 lần so với lượng chào bán.

Ảnh minh hoạ.

Sau IPO, TCBS có gần 27.000 cổ đông, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ cấu cổ đông đối với doanh nghiệp niêm yết. Hai cổ đông lớn nhất gồm Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) nắm giữ 79,82% vốn điều lệ và ông Nguyễn Xuân Minh nắm giữ 5,34%. Nhóm nhà đầu tư nước ngoài chiếm 6,38%, tương đương 89 cổ đông.

Tạm tính theo giá IPO, vốn hóa thị trường của TCBS đạt khoảng 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ USD. Với quy mô này, TCBS sẽ vượt SSI để trở thành công ty chứng khoán có vốn hóa lớn nhất thị trường, đồng thời cao hơn đáng kể so với các doanh nghiệp khác trong ngành như VNDirect, HSC, Vietcap hay VIX.

Được thành lập năm 2008, TCBS từng bước mở rộng quy mô, đạt vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng vào năm 2014 và tăng mạnh từ năm 2023, vượt qua các công ty dẫn đầu để trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất ngành chứng khoán Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, TCBS tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiều quý gần đây. Riêng quý II/2025, công ty ghi nhận 1.420 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức cao nhất kể từ khi thành lập. Tăng trưởng lợi nhuận đến từ hầu hết các mảng hoạt động, trong đó cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục là nguồn đóng góp chủ lực với 844 tỷ đồng, tăng 15% so với quý trước và 32% so với cùng kỳ năm 2024. Tính đến ngày 30/6/2025, dư nợ cho vay đạt 33.806 tỷ đồng, tăng 11% so với quý I và 30% so với cuối năm 2024.

Hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán cũng đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCBS đạt 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 53% kế hoạch năm.