Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm việc với FTSE Russell về các giải pháp nhằm đáp ứng lộ trình nâng hạng theo kế hoạch

(TBTCO) - Sau khi Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi, cơ quan quản lý cùng các thành viên thị trường đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo quá trình nâng hạng được thực hiện đúng kế hoạch vào tháng 9 năm 2026.

Nhằm triển khai các giải pháp đáp ứng lộ trình nâng hạng theo kế hoạch, ngày 29/10/2025, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải đã làm việc với đoàn công tác của FTSE Russell.

Về phía đoàn công tác của FTSE Russell, có bà Wanming Du - Giám đốc Chính sách khu vực châu Á – Thái Bình Dương làm trưởng đoàn cùng các quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư toàn cầu như Morgan Stanley, Jefferies, Black Rock, UBS, Vanguard.

Về phía UBCKNN, tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Công Minh - Trưởng ban Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, bà Phạm Thị Thuỳ Linh - Trưởng ban Ban Phát triển thị trường chứng khoán, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế Đối ngoại và Ban Quản lý Kinh doanh chứng khoán. Buổi làm việc cũng có sự tham dự của đại diện Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Tại buổi làm việc này, các bên cũng đã cập nhật thông tin, trao đổi chi tiết về hạ tầng kỹ thuật, việc hoàn thiện các mô hình giao dịch phục vụ hoạt động thị trường, trong đó, có giải pháp kết nối trao đổi thông tin phục vụ cho các hoạt động xử lý nghiệp vụ giữa công ty chứng khoán ngân hàng lưu ký.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: SSC

Các quỹ đầu tư và ngân hàng đầu tư toàn cầu tham gia buổi làm việc cũng trao đổi, quan tâm về cơ chế hoạt động của các công ty chứng khoán và quy định về giao dịch với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời ghi nhận các phản hồi từ cộng đồng ngân hàng lưu ký và công ty môi giới chứng khoán trong những cuộc trao đổi trước đây để hỗ trợ hiệu quả thị trường và mức độ sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi của Việt Nam lên thị trường mới nổi.

Về phía UBCKNN, Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải cho biết, sau khi Việt Nam được FTSE Russell công bố nâng hạng lên thị trường mới nổi vào ngày 8/10/2025, cơ quan quản lý cùng các thành viên thị trường đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo quá trình nâng hạng được thực hiện đúng kế hoạch vào tháng 9 năm 2026. Các giải pháp tập trung vào hoàn thiện khung pháp lý, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, nâng cao minh bạch thông tin và cải thiện hơn nữa khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, việc tiếp tục đồng bộ các yếu tố kỹ thuật và pháp lý trong giai đoạn này sẽ thúc đẩy hơn nữa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu hơn với chuẩn mực quốc tế, thu hút mạnh mẽ dòng vốn ngoại trong thời gian tới. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell đảm bảo quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình./.