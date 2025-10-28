Ngày 28/10: Giá heo hơi tại cả 3 miền dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (28/10) tiếp tục giữ mức ổn định tại cả 3 miền trên cả nước. Mức cao nhất vẫn được ghi nhận tại miền Bắc với 55.000 đồng/kg, trong khi thấp nhất là 50.000 đồng/kg tại Gia Lai.

Giá heo hơi hôm nay lặng sóng trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, chưa ghi nhận biến động mới tại bất kỳ địa phương nào.

Hiện Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nội vẫn là những nơi có giá cao nhất khu vực, đạt 55.000 đồng/kg. Các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ duy trì ở mức 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai và Điện Biên giữ giá 53.000 đồng/kg; Lai Châu vẫn thấp nhất khu vực, với 52.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi miền Bắc hôm nay tiếp tục ổn định trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi ổn định, thị trường tiếp tục khá yên ắng.

Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa và Nghệ An vẫn đang dẫn đầu khu vực với mức 53.000 đồng/kg. Các tỉnh Hà Tĩnh, TP Huế và Lâm Đồng duy trì ở mức 52.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng giữ giá 51.000 đồng/kg; riêng Gia Lai vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, đạt 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay vẫn nằm trong vùng 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi tiếp tục duy trì ổn định sau nhiều ngày đi ngang.

Giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ hiện cùng giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg. Vĩnh Long duy trì mức thấp nhất khu vực với 51.000 đồng/kg, trong khi Cà Mau vẫn cao nhất, đạt 53.000 đồng/kg.

Tổng thể, thị trường heo hơi miền Nam hôm nay không biến động, giá phổ biến trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi trên toàn quốc sáng nay tiếp tục ổn định, chưa có biến động mới về cung - cầu. Mức cao nhất vẫn được ghi nhận tại miền Bắc với 55.000 đồng/kg, trong khi thấp nhất là 50.000 đồng/kg tại Gia Lai.

Thị trường hiện vẫn trong giai đoạn giao dịch trầm lắng, các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi tiếp tục theo dõi diễn biến tiêu thụ trong thời gian tới./.