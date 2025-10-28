(TBTCO) - Theo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được khuôn khổ thỏa thuận thương mại trước thềm cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Bộ trưởng tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 27/10, theo giờ địa phương, dẫn trả lời của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent với đài NBC cho biết thêm, thỏa thuận này bao gồm kế hoạch hủy bỏ mức thuế 100% dự kiến áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11/2025.

Bộ trưởng Scott Bessent nói rằng trong quá trình đàm phán với Phó Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Hà Lập Phong (He Lifeng) và Trưởng đoàn đàm phán thương mại Lý Thành Cương (Li Chenggang) tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, Bắc Kinh sẽ hoãn lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm thêm một năm trong khi các cuộc thảo luận tiếp tục diễn ra.

Theo người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ, thỏa thuận này cũng hoàn tất việc bán lại hoạt động của TikTok tại Mỹ và khôi phục việc Trung Quốc mua đậu tương của Mỹ, vốn đã bị đình chỉ từ tháng 9 vừa qua do tranh chấp thuế quan.

Phát biểu trước báo giới tại Malaysia, ông Lý Thành Cương xác nhận rằng Mỹ và Trung Quốc đã đạt được “đồng thuận sơ bộ” sau các cuộc đàm phán “căng thẳng”, và hiện cần có phê duyệt nội bộ để chính thức hóa thỏa thuận.

Khuôn khổ thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào ngày 30/10, bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2019.

Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng đạt được một loạt thỏa thuận với Chủ tịch Tập, bao gồm các vấn đề về thương mại, năng lượng hạt nhân, và trong cuộc gặp, ông cũng sẽ đề cập đến việc Trung Quốc mua dầu của Liên bang Nga.

Về phía mình, Bắc Kinh khẳng định họ có quyền hợp pháp để duy trì hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng bình thường với tất cả các quốc gia, trong đó có Liên bang Nga, đồng thời lên án sức ép của Washington yêu cầu ngừng nhập khẩu dầu Nga là “biểu hiện điển hình của chủ nghĩa đơn phương, bắt nạt và cưỡng ép kinh tế”.

Kể từ năm 2022, Liên bang Nga đã trở thành một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất cho cả Trung Quốc và Ấn Độ. Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo các nước phương Tây không nên áp đặt “giọng điệu thực dân” đối với Bắc Kinh và New Delhi, cho rằng những hành động đó nhằm mục đích kiềm chế sự phát triển kinh tế của hai quốc gia châu Á này./.