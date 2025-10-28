Ngày 28/10: Giá cao su thế giới tiếp đà tăng, trong nước ổn định

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay (28/10) duy trì tăng với kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên ổn định hơn trong thời gian tới. Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn.

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chính hôm nay duy trì tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan tăng 1,6% (1,06 Baht) lên mức 68 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su cũng tăng 0,3% (1 Yên) lên mức 303 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,2% (30 Nhân dân tệ) lên mức 14.625 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 ở mức 174,1 cent Mỹ/kg, tăng 0,2%.

Tại Đức, Nhà sản xuất elastomer polyester nhiệt dẻo (TPEE) của Trung Quốc Hetron đã bắt đầu xây dựng nhà máy thứ hai, nhằm hơn gấp đôi công suất sản xuất loại vật liệu đàn hồi đa năng này.

Theo thông tin Hetron công bố tại triển lãm K2025, nhà máy mới sẽ giúp công suất hằng năm tăng từ 20.000 tấn lên 50.000 tấn vào năm 2027. Doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh Giang Tô hiện cung cấp vật liệu TPEE cho nhiều lĩnh vực như ô tô (bao gồm ống dẫn khí và khớp CVJ), dây và cáp điện, ống dẫn, y tế, đồ ngoài trời và nệm.

Trong khi đó, Tập đoàn Michelin ghi nhận doanh thu 9 tháng năm 2025 giảm 4,4% so với cùng kỳ, xuống còn 19,27 tỷ Euro, so với 20,17 tỷ Euro của năm trước. Hãng cho biết môi trường kinh tế quý III “xấu đi mạnh hơn dự kiến”, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 403 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 365 - 416 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.