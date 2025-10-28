Ngày 28/10: Giá bạc quay đầu giảm mạnh
Sáng 28/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,902 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 28/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.830.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.887.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 31.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 32.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 2710.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.554.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.584.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 34.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 27/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.556.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.590.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 34.000 đồng/lượng so với sáng 27/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 28/10/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.554.000

1.584.000

1.556.000

1.590.000

1 kg

41.438.000

42.236.000

41.490.000

42.387.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.562.000

1.592.000

1.563.000

1.594.000

1 kg

41.644.000

42.448.000

41.686.000

42.499.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 28/10/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.830.000

1.887.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

48.799.878

50.319.874

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:59:26 sáng 28/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,902 USD/oune, giảm 1,525 USD/oune so với phiên sáng 27/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.236.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.242.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, giảm 42.000 đồng/ounce cả chiều mua và bán so với phiên sáng 27/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:59:26 sáng 28/10/2025

Ngày 28/10: Giá bạc quay đầu giảm mạnh

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire dự báo, giá bạc có thể giảm về vùng 41,40 USD/ounce, hoặc lùi về 38,31 USD/ounce khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và tình trạng thắt chặt thanh khoản được nới lỏng./.