Ngày 28/10: Giá bạc quay đầu giảm mạnh

|Sáng 28/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,902 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 28/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.830.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.887.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 31.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 32.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 2710.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.554.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.584.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 34.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 27/10.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.556.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.590.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 34.000 đồng/lượng so với sáng 27/10.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 28/10/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.554.000
|
1.584.000
|
1.556.000
|
1.590.000
|
|
1 kg
|
41.438.000
|
42.236.000
|
41.490.000
|
42.387.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.562.000
|
1.592.000
|
1.563.000
|
1.594.000
|
|
1 kg
|
41.644.000
|
42.448.000
|
41.686.000
|
42.499.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 28/10/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.830.000
|
1.887.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
48.799.878
|
50.319.874
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:59:26 sáng 28/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,902 USD/oune, giảm 1,525 USD/oune so với phiên sáng 27/10.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.236.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.242.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, giảm 42.000 đồng/ounce cả chiều mua và bán so với phiên sáng 27/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:59:26 sáng 28/10/2025
Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire dự báo, giá bạc có thể giảm về vùng 41,40 USD/ounce, hoặc lùi về 38,31 USD/ounce khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và tình trạng thắt chặt thanh khoản được nới lỏng./.