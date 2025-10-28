Ngày 28/10: Giá bạc quay đầu giảm mạnh

Sáng nay, giá bạc thế giới về mốc 46,902 USD/oune, giảm 1,525 USD/oune so với phiên sáng 27/10. Trong nước, các thương hiệu cũng đồng loạt giảm mạnh.

Sáng 28/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,902 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 28/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.830.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.887.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 31.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 32.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 2710.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.554.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.584.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 34.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 27/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.556.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.590.000 đồng/lượng (bán ra), cũng giảm 34.000 đồng/lượng so với sáng 27/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 28/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.554.000 1.584.000 1.556.000 1.590.000 1 kg 41.438.000 42.236.000 41.490.000 42.387.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.562.000 1.592.000 1.563.000 1.594.000 1 kg 41.644.000 42.448.000 41.686.000 42.499.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 28/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.830.000 1.887.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 48.799.878 50.319.874

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:59:26 sáng 28/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 46,902 USD/oune, giảm 1,525 USD/oune so với phiên sáng 27/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.236.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.242.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, giảm 42.000 đồng/ounce cả chiều mua và bán so với phiên sáng 27/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:59:26 sáng 28/10/2025

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire dự báo, giá bạc có thể giảm về vùng 41,40 USD/ounce, hoặc lùi về 38,31 USD/ounce khi thị trường chờ đợi quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và tình trạng thắt chặt thanh khoản được nới lỏng./.