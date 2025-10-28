Hội chợ Mùa Thu - Đòn bẩy xúc tiến thương mại, kết nối giao thương

(TBTCO) - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra đến ngày 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Hội chợ không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn, mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.

Điểm hẹn giao thương của doanh nghiệp toàn cầu

Được ví là sân chơi hợp tác đáng tin cậy cho các nhà đầu tư và đối tác thương mại trong khu vực cũng như trên thế giới, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 với chủ đề và thông điệp “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, đã thu hút nhiều đối tác quốc tế về Việt Nam tham dự. Điều này cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của thị trường Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại hội chợ, có hàng trăm gian hàng của doanh nghiệp đến từ các quốc gia như: Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Iran, Australia, Bỉ, Singapore, Lào... và các nhà mua hàng tên tuổi, quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác giao thương.

Điển hình, tham gia hội chợ, đoàn doanh nghiệp Trung Quốc với gần 100 đơn vị, 47 gian hàng chiếm phần lớn khu trưng bày quốc tế, giới thiệu các sản phẩm đa dạng, từ công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, vật liệu xây dựng đến hàng tiêu dùng, nông sản, thủ công mỹ nghệ; đoàn doanh nghiệp New Zealand có 21 doanh nghiệp, hoạt động đa lĩnh vực gồm đầu tư, thương mại, công nghệ, giáo dục, thực phẩm, nông sản xuất nhập khẩu...

Điểm đặc biệt làm nên dấu ấn của Hội chợ Mùa Thu 2025 là tinh thần nhân văn sâu sắc, thể hiện qua chương trình hỗ trợ đồng bào miền Trung và miền núi phía Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Theo số liệu mới nhất của Ban Tổ chức hội chợ, tính đến 22h ngày 26/10/2025, số tiền quyên góp được qua tài khoản 26102025, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 179.769.260 đồng.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, chỉ sau hai ngày mở cửa, hơn 40 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa nhà sản xuất với nhà phân phối, nhà xuất khẩu với nhà nhập khẩu quốc tế.

Con số này minh chứng cho hiệu quả xúc tiến thương mại thực chất, giúp kết nối chuỗi cung ứng, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025 và hướng tới mức hai con số trong những năm tiếp theo, đúng như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về phát triển kinh tế bền vững, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Doanh nghiệp Ấn Độ giới thiệu hàng hóa với khách tham quan tại hội chợ.

Có mặt tại hội chợ, ông Dionathan Santos - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam khẳng định, đây không chỉ là một hội chợ đơn thuần mà còn là diễn đàn hợp tác và đối thoại kinh tế.

"Việt Nam hiện là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Brazil tại châu Á, trong khi Brazil là nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ. Cả hai quốc gia đều đang ở giai đoạn tăng trưởng năng động, có chung tầm nhìn về phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng. Chính vì vậy, chúng tôi xem sự kiện này là “thời điểm vàng” để mở rộng quan hệ thương mại song phương" - ông Dionathan Santos.

Cơ hội vàng để hàng Việt, thương hiệu Việt và văn hóa Việt tỏa sáng

Điểm đặc sắc của hội chợ lần này là sự phối hợp giữa xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và quảng bá văn hóa Việt Nam. Điều đó giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách, nhà mua hàng và nhà đầu tư quốc tế, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh, hội chợ năm nay có một điểm đặc biệt, nhiều sản phẩm được trình bày như những tác phẩm nghệ thuật. Bao bì đã trở thành “trang phục" văn hóa được thiết kế tinh tế, gắn với chỉ dẫn địa lý, chứng nhận OCOP, an toàn thực phẩm, hàng Việt Nam chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc, và cả logo tuần hoàn - sống xanh - tiêu dùng bền vững

Các sản phẩm được trưng bày tại hội chợ đã mang theo những câu chuyện kể của đất, của người và văn hoá Việt Nam. Mỗi câu chuyện đều ẩn chứa trong đó sự đổi mới tư duy và hành trình nông sản bước ra khỏi lũy tre làng, tự tin hội nhập cùng thế giới.

Mỗi sản phẩm trưng bày dưới mái vòm giống như một viên ngọc nhỏ gắn trên mai rùa, lấp lánh bởi công sức, tri thức và bản sắc văn hoá, cảnh quan vùng miền. Mỗi không gian địa phương là một nốt nhạc trong bản hoà ca của núi rừng, đồng bằng, biển đảo dọc theo chiều dài mảnh đất hình chữ S.

Các gian hàng đặc sắc của các tỉnh, thành trưng bày tại hội chợ.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cũng cho biết, sau khi kết thúc hội chợ, Bộ Công thương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sẽ phối hợp các bộ, ngành và địa phương rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả tổ chức, triển khai nhiều hội chợ chuyên ngành hơn nữa phục vụ xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch.

“Không chỉ dừng lại ở quy mô hội chợ tổng hợp, chúng tôi kỳ vọng phát triển thành chuỗi hội chợ theo từng lĩnh vực chuyên sâu như nông sản, công nghiệp hỗ trợ, thực phẩm - đồ uống, hàng tiêu dùng… Qua đó, tạo cơ hội tiếp cận thị trường đa tầng và bền vững hơn cho doanh nghiệp” – ông Phú nói.

Là doanh nghiệp có nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ dược liệu được trưng bày tại hội chợ, ông Lê Văn Sản - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nam Dược bày tỏ mong muốn có thêm những buổi gặp gỡ, giới thiệu trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt và các nhà nhập khẩu, các chuỗi phân phối lớn, qua đó có thể ký kết biên bản ghi nhớ hay hợp đồng hợp tác cụ thể ngay tại hội chợ hoặc sau đó. Ông Lê Văn Sản kỳ vọng đây sẽ là bước đệm quan trọng để doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế, đưa sản phẩm dược liệu Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thương hiệu thế giới./.