Ngày 27/10: Giá cà phê lặng sóng, hồ tiêu neo cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (27/10) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 115.200 - 116.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu bình ổn. Mức giá trung bình hiện nay khoảng 142.400 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 115.200 - 116.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 116.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk không thay đổi so với ngày hôm qua, đạt 116.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng đạt 115.200 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai đạt 116.000 đồng/kg.

So với đầu tuần trước, giá cà phê đã nhích thêm 1.000 - 1.500 đồng/kg. Các chuyên gia dự báo, trong tuần này, giá cà phê có thể tiếp tục tăng nhẹ, biên độ dao động khoảng 2-5%, nếu tình hình nguồn cung không có nhiều cải thiện.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng 17 USD/tấn, đạt mức 4.571 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 36 USD/tấn, ở mức 4.557 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 giảm 7,15 cent/lb, xuống mức 403 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 4,3 cent/lb, xuống mức 336,65 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch hôm qua, dao động từ 404,4 - 480 cent/lb. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 480 cent/lb, không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 5,7%, xuống mức 404,5 cent/lb.

Giá tiêu ổn định

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định. Mức giá trung bình hiện nay khoảng 142.400 đồng/kg. Giá tiêu tại các khu vực dao động từ 142.000 đến 143.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá niêm yết ở mức 142.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm trước, là nơi có giá tiêu ở mức thấp nhất trong vùng.

TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai giá giao dịch 142.000 đồng mỗi kg; Lâm Đồng đạt mức giá cao nhất với 143.000 đồng mỗi kg.

Tại Tây Nguyên, các hộ trồng tiêu đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối vụ, chuẩn bị cho mùa thu hoạch 2025 - 2026 dự kiến bắt đầu cuối tháng 11. Giới chuyên gia dự báo, khi nguồn cung mới ra thị trường, giá có thể giảm nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg nhưng nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tích cực.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị rường Indonesia. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.211 USD/tấn, tăng nhẹ 0,01% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok tăng 0,09% lên mức 10.061 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu không biến động, khi tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.