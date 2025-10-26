Ngày 26/10: Giá bạc trong nước và thế giới quay đầu tăng

|Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đảo chiều tăng trở lại. Ảnh tư liệu
Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đảo chiều tăng, niêm yết ở mức 1.861.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.919.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.588.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.618.000 đồng/lượng (bán ra24.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.278.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.284.000 đồng/ounce (bán ra).
Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 26/10/2025:
|Loại bạc
|Đơn vị
|TP. Hà Nội
|TP. Hồ Chí Minh
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Bạc 99.9
|1 lượng
|1.588.000
|1.618.000
|1.590.000
|1.624.000
|1 kg
|42.353.000
|43.151.000
|42.405.000
|43.302.000
|Bạc 99.99
|1 lượng
|1.596.000
|1.626.000
|1.598.000
|1.628.000
|1 kg
|42.559.000
|43.363.000
|42.601.000
|43.414.000
Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 48,38 USD/ounce.
Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, chênh lệch giữa giá bạc giao ngay và hợp đồng tương lai đang thu hẹp dần, cho thấy thị trường có dấu hiệu ổn định trở lại sau thời gian biến động mạnh.
"Hiện giá bạc giao ngay chỉ nhỉnh hơn giá hợp đồng tương lai khoảng 0,25 USD. Nếu giá hợp đồng tương lai giảm xuống dưới 47 USD/ounce, thị trường có thể tiếp tục rơi về vùng hỗ trợ quanh trên 45 USD/ounce".
"Ở chiều tăng giá, mốc 50 USD/ounce vẫn là ngưỡng quan trọng để xác nhận xu hướng tăng mới. Nếu vượt được, lúc đó tín hiệu mua vào sẽ rõ ràng hơn", ông Christopher Lewis nhận định.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 26/10/2025:
|Đơn vị
|VND
|Mua vào
|Bán ra
|1 ounce
|1.278.000
|1.284.000
|1 lượng
|154.142
|154.776
|1 chỉ
|1.541.000
|1.548.000
|1 kg
|41.105.000
|41.274.000