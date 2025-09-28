Ngày 28/9: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng cao

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/9) tiếp đà tăng cao. Theo đó, giá bạc trong nước tiếp đà tăng mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.502.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 46,04 USD/ounce; tăng 1,34 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp đà tăng cao. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc bật tăng, niêm yết ở mức 1.763.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.818.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tiếp đà tăng mạnh cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.502.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.470.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.507.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới nối đà tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.190.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.195.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 28/9/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.468.000 1.502.000 1.470.000 1.507.000 1 kg 39.147.000 40.045.000 39.199.000 40.196.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.476.000 1.510.000 1.477.000 1.515.000 1 kg 39.353.000 40.257.000 39.395.000 40.408.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 46,04 USD/ounce; tăng 1,34 USD so với sáng 27/9.

Bạc duy trì đà tăng vào phiên giao dịch cuối tuần. Theo chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis, diễn biến này một lần nữa khẳng định sức bật đáng kể của thị trường bạc. Tuy nhiên, sau đợt leo dốc mạnh, thị trường cũng tiến gần ngưỡng cần điều chỉnh để tìm lại cân bằng.

"Dù vậy, các nhà đầu tư hầu như không có ý định bán khống, bởi rủi ro lớn. Ngay cả khi giá có thể giảm trong một vài ngày tới, nhiều người vẫn coi đó là cơ hội để mua vào", ông Christopher Lewis cho hay.

Ở ngắn hạn, Christopher Lewis đánh giá, vùng 44 USD/ounce đang đóng vai trò điểm tựa quan trọng, giúp giá bạc có cơ sở để tiếp tục các đợt tăng mới.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 28/9/2025: