Bộ Tài chính hướng dẫn bàn giao, xử lý và mua sắm tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(TBTCO) - Nhằm giúp các địa phương chủ động hơn trong quá trình sắp xếp, bàn giao và quản lý tài sản công khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 16149/BTC-KTĐP gửi các địa phương, hướng dẫn chi tiết về thẩm quyền xử lý, điều chuyển tài sản, cùng quy trình thực hiện mua sắm tập trung theo đúng quy định và phù hợp thực tiễn.

Làm rõ thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản tại cấp xã

Một trong những nội dung trọng tâm được Bộ Tài chính đề cập là việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại cấp xã, nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 250/2025/NĐ-CP ngày 22/9/2025, quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản, cũng như trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 30/2018/NĐ-CP cùng quy định về nội dung này và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP trước đó.

Ảnh minh họa

Điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 250/NĐ-CP là bổ sung thẩm quyền thành lập Hội đồng định giá tài sản cấp xã theo phân cấp quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 250/2025/NĐ-CP quy định Hội đồng định giá tài sản được thành lập ở xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (gọi chung là cấp xã).

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập Hội đồng để định giá tài sản lần đầu khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc vụ án hình sự.

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND cấp xã có thể thành lập Hội đồng định giá tài sản thường xuyên theo quy định tại Điều 8 Nghị định.

Theo Bộ Tài chính, quy định mới này giúp các địa phương chủ động hơn trong xử lý nghiệp vụ định giá, bảo đảm công tác tố tụng hình sự được thực hiện nhanh chóng, chính xác và đúng thẩm quyền.

Hướng dẫn cụ thể việc xử lý, bàn giao tài sản công khi sắp xếp đơn vị hành chính

Để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Công điện số 06/CĐ-BTC ngày 25/8/2025 về việc tiếp tục xử lý khó khăn trong tổ chức mô hình chính quyền 2 cấp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, trong đó có nội dung về sắp xếp, bố trí và xử lý tài sản công.

Việc cụ thể hóa quy trình bàn giao, điều chuyển và mua sắm tài sản công không chỉ giúp tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, mà còn đảm bảo sử dụng hiệu quả, minh bạch và đúng pháp luật nguồn lực tài sản nhà nước, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công và củng cố nền tảng tổ chức chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Tại Phụ lục kèm theo Công điện số 06/CĐ-BTC, Bộ Tài chính gửi kèm các văn bản hướng dẫn về việc bàn giao tài sản công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bao gồm Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi hoàn tất việc bàn giao tài sản khi cấp huyện chấm dứt hoạt động, các cơ quan, đơn vị tại cấp xã khi thực hiện phân bổ lại tài sản đã tiếp nhận hoặc đang quản lý phải báo cáo cấp có thẩm quyền (Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc theo phân cấp, ủy quyền) để quyết định giao tài sản theo quy định tại Điều 6 và Điều 44 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Bộ Tài chính cho biết, hướng dẫn này góp phần bảo đảm thống nhất, rõ ràng về thẩm quyền và quy trình xử lý tài sản công, đồng thời hạn chế chồng chéo, vướng mắc trong quá trình sắp xếp lại bộ máy hành chính.

Linh hoạt trong thực hiện mua sắm tập trung ngoài dự toán được giao đầu năm

Về công tác mua sắm tài sản công, Bộ Tài chính lưu ý các địa phương cần thực hiện đúng quy định tại Khoản 4 Điều 78 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP. Theo đó, trường hợp phát sinh nhu cầu mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng ngoài dự toán được giao đầu năm, và đã được phê duyệt bổ sung dự toán hoặc tự cân đối từ nguồn kinh phí hợp pháp, trong khi đã hết thời hạn tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung, thì cơ quan, đơn vị có thể tự tổ chức mua sắm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, không thực hiện mua sắm tập trung.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ban hành văn bản công bố thời hạn gửi nhu cầu mua sắm tập trung, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị triển khai thuận lợi, đúng quy trình.

Với các hướng dẫn cụ thể tại văn bản số 16149/BTC-KTĐP, Bộ Tài chính khẳng định mục tiêu hỗ trợ các địa phương nắm rõ quy định, thẩm quyền và quy trình quản lý tài sản công trong giai đoạn chuyển đổi mô hình chính quyền đọa phương 2 cấp.