Kho bạc Nhà nước khu vực IV hoàn tất giao nộp 1.333 hồ sơ vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên

(TBTCO) - Thực hiện Quyết định số 236/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2025, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực IV đã triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa và chuẩn bị hồ sơ một cách chủ động, bài bản. Toàn bộ tài liệu thuộc diện giao nộp được phân loại, lập danh mục, chỉnh lý và niêm phong hoàn thiện theo đúng quy định nghiệp vụ.

Khối hồ sơ KBNN khu vực IV bàn giao trong đợt này gồm 1.333 hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn thuộc 9 phông lưu trữ của các KBNN trực thuộc. Trong đó: KBNN Yên Mỹ có 22 hộp, 116 hồ sơ (2000–2025); KBNN Văn Lâm 30 hộp, 248 hồ sơ (1999–2025); KBNN Tiên Lữ 26 hộp, 99 hồ sơ (1997–2024); KBNN Ân Thi 36 hộp, 113 hồ sơ (1994–2025); KBNN Văn Giang 26 hộp, 79 hồ sơ (2009–2024); KBNN Khoái Châu 34 hộp, 216 hồ sơ (2008–2024); KBNN Phù Cừ 26 hộp, 148 hồ sơ (2008–2025); KBNN Mỹ Hào 46 hộp, 173 hồ sơ (1989–2025); và KBNN Kim Động 47 hộp, 141 hồ sơ (2008–2025).

Công chức Khi bạc Nhà nước Phù Cừ (cũ) rà soát, kiểm tra hồ sơ trước khi giao nộp.

Ảnh: Thanh Tùng

Tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên, đại diện hai đơn vị đã phối hợp thực hiện các bước kiểm tra, đối chiếu mục lục hồ sơ với tài liệu thực tế trước khi lập biên bản bàn giao, tiếp nhận và đưa vào kho chuyên dụng bảo quản. Việc chuyển giao khối tài liệu lần này không chỉ mang ý nghĩa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn khẳng định trách nhiệm và ý thức gìn giữ nguồn di sản tư liệu hành chính - tài chính nhà nước của hệ thống KBNN.

Khối hồ sơ được lưu trữ sẽ phục vụ hiệu quả cho công tác tra cứu, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, qua đó góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia minh bạch, hiện đại, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của KBNN./.