Kho bạc Nhà nước bước vào cao điểm thanh toán - giải ngân

(TBTCO) - Tháng 12 là cao điểm của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán, giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đây là giai đoạn đòi hỏi cường độ xử lý hồ sơ lớn nhất trong năm, với yêu cầu cao về tiến độ, tính chính xác và kỷ cương tài chính.

Năm nay, tháng cao điểm thanh toán còn diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Kho bạc Nhà nước (KBNN) vận hành theo mô hình tổ chức mới gồm 20 KBNN khu vực, thay thế 63 KBNN tỉnh, thành trước đây. Mô hình mới tinh gọn, hiện đại hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc nhiều hơn, nhất là tại các đơn vị KBNN khu vực phải đảm nhiệm kiểm soát ngân sách của 2 địa phương cùng lúc, khối lượng giao dịch tăng mạnh, dữ liệu cần hợp nhất và xử lý đồng bộ.

Dù vậy, ngay từ những ngày đầu của tháng cao điểm, toàn hệ thống KBNN đã thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng, quyết tâm vượt mọi khó khăn, nỗ lực đưa dòng ngân sách nhà nước (NSNN) đến đúng đối tượng thụ hưởng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Toàn hệ thống KBNN đã thể hiện tinh thần chủ động, nỗ lực đưa dòng ngân sách nhà nước đến đúng đối tượng thụ hưởng. Ảnh: Đức Thanh

Áp lực tăng, quyết tâm tăng cao

Tháng cuối năm luôn được coi là thời điểm “nóng” nhất đối với hệ thống KBNN, khi khối lượng công việc trong chi thường xuyên, chi cho con người, chi an sinh xã hội; thanh toán vốn đầu tư công; thu hồi tạm ứng đều tăng mạnh. Cùng với đó là việc đối chiếu dữ liệu với cơ quan thu - chi; rà soát điều tiết ngân sách; tổng hợp và khóa sổ niên độ.

Trong mô hình mới, cùng với việc thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, mỗi KBNN khu vực có khối lượng công việc càng lớn, nhất là những KBNN khu vực đảm nhiệm quản lý ngân sách của 2 địa phương (sau sáp nhập). Điều này khiến các quy trình nghiệp vụ trở nên dày đặc hơn, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, thông suốt giữa các phòng nghiệp vụ và giữa 2 địa phương được quản lý.

Mặc dù khối lượng công việc tăng lên, nhưng toàn hệ thống KBNN vẫn giữ tinh thần “áp lực càng lớn, trách nhiệm càng cao, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ càng mạnh mẽ”.

Theo đó, nhiều đơn vị không chỉ thích ứng nhanh với mô hình tổ chức mới, mà còn duy trì được tốc độ xử lý hồ sơ ổn định, không để chậm trễ trong quá trình đưa ngân sách nhà nước đến các đơn vị thụ hưởng.

Chủ động và linh hoạt trong quản lý ngân sách

20 đơn vị KBNN mặc dù đều đang phụ trách các khu vực khác nhau trên cả nước, nhưng tất cả minh chứng rõ rệt cho nỗ lực vượt khó, vận hành hiệu quả trong mô hình mới.

Là đơn vị có quy mô hoạt động lớn nhất trong toàn hệ thống, nhưng KBNN khu vực I (KBNN Hà Nội trước đây) luôn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu vào NSNN, đồng thời, đơn vị đã kiểm soát các khoản chi ngân sách an toàn, đúng đối tượng thụ hưởng.

Theo Kho bạc Nhà nước, tháng cao điểm năm nay không chỉ là thời điểm để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ niên độ ngân sách, mà còn là minh chứng cho năng lực tổ chức, tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt khó của toàn hệ thống trong mô hình tổ chức mới, hiện đại, chuyên nghiệp hơn.

Đặc biệt, với kết quả thu ngân sách trong 11 tháng của Hà Nội ước vào khoảng 641,71 nghìn tỷ đồng, đạt 124,9% dự toán, đưa Hà Nội lần đầu tiên vượt ngưỡng 600.000 tỷ đồng, đã minh chứng cho sự đóng góp không nhỏ của KBNN khu vực I. Cụ thể, KBNN khu vực I đã luôn bám sát dự toán thu NSNN của HĐND thành phố giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan và hệ thống các ngân hàng thương mại, đảm bảo tập trung nhanh, hạch toán kịp thời, chính xác các khoản thu vào NSNN. Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan xử lý các khó khăn vướng mắc và điều tiết cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ quy định.

Với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 Thủ tướng giao cho thành phố là hơn 83,7 nghìn tỷ đồng, và thành phố giao sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là 103,7 nghìn tỷ đồng, gấp 1,28 lần so với năm 2024, KBNN khu vực I đã chủ động nắm chắc tình hình giải ngân vốn của từng dự án, nhất là những dự án công trình trọng điểm của thành phố, các dự án quy mô lớn, có tính chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đối với những dự án chưa giải ngân, có tỷ lệ giải ngân thấp, KBNN khu vực I đã báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Theo đó, tính đến ngày 22/11 vừa qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đạt khoảng 52.000 tỷ đồng, đạt 62,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 50,1% kế hoạch của thành phố giao; cao hơn mức trung bình chung của cả nước.

Trong tháng cao điểm, KBNN khu vực I tiếp tục đưa ra giải pháp kiểm soát chi hiệu quả bằng cách đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng linh hoạt các phương thức thanh toán (kiểm soát trước, thanh toán sau và ngược lại) đối với từng hợp đồng thanh toán, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thanh toán tự động, và tăng cường cảnh báo rủi ro, phấn đấu cùng Thủ đô hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch.

KBNN khu vực XI phụ trách 2 địa phương có quy mô thu - chi NSNN thuộc nhóm cao nhất cả nước là Thanh Hóa và Nghệ An đã thể hiện sự chủ động và nhất quán trong điều hành. Theo đó, thu ngân sách tại 2 địa phương đến thời điểm này đều đạt trên 100%. Chi thường xuyên và chi đầu tư đều được KBNN khu vực XI kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm đúng chế độ, chính sách. Đặc biệt, tính đến ngày 15/11, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đều nằm trong top đầu của nước với lần lượt đạt 97% và 98%.

Trong tháng cao điểm cuối năm, KBNN khu vực I vẫn duy trì nguyên tắc xử lý hồ sơ ngay khi đơn vị sử dụng ngân sách gửi đến, không để tồn đọng bất cứ hồ sơ nào không rõ lý do.

Sau sáp nhập, Khánh Hòa và Đắk Lắk là 2 địa phương có số lượng dự án đầu tư công lớn, hồ sơ chi đa dạng. Theo đó, KBNN khu vực XIV phải đồng thời thực hiện hợp nhất dữ liệu của 2 tỉnh, chuyển đổi danh mục dự án, xử lý tồn dư tạm ứng từ nhiều năm, giao dịch với số lượng chủ đầu tư gần như gấp đôi.

Tuy nhiên với tinh thần “làm hết việc, chứ không làm hết giờ”, KBNN khu vực XIV đã kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi. Hồ sơ các dự án đầu tư công được rà soát, hướng dẫn kỹ lưỡng để đảm bảo thanh toán đúng tiến độ và đúng chế độ trong giai đoạn cao điểm.

Sự chủ động của các đơn vị KBNN khu vực là minh chứng rõ nét cho tinh thần “không để mô hình mới làm gián đoạn ngân sách”, đúng với yêu cầu của Bộ Tài chính và KBNN.