Xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 718,85 tỷ USD, tăng hơn 17%

(TBTCO) - Cục Hải quan cho biết, tính đến hết ngày 15/10/2025, xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước đạt 718,85 tỷ USD, tăng 17,4%, tương ứng tăng 106,34 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2025 (từ ngày 1/10/2025 đến ngày 15/10/2025) đạt 38,04 tỷ USD, giảm 12,1% (tương ứng giảm 5,26 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2025.

Kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI tính đến 15/10/2025 đạt 277,57 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tuy nhiên, cộng hưởng kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 10/2025 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/10/2025 đạt 718,85 tỷ USD, tăng 17,4%, tương ứng tăng 106,34 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 517,21 tỷ USD, tăng 24,6% (tương ứng tăng gần 102 tỷ USD).

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2025, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 17,41 tỷ USD.

Về xuất khẩu, cơ quan hải quan cho biết, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 năm 2025 đạt 19,35 tỷ USD, giảm 17,4% so với kỳ 2 tháng 9 (tương ứng giảm gần 4,08 tỷ USD).

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 10 /2025 giảm so với kỳ 2 tháng 9/2025 ở các nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,33 tỷ USD, tương ứng giảm 23,3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 650 triệu USD, tương ứng giảm 21,1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 636 triệu USD, tương ứng giảm 20,9%; hàng dệt may giảm 260 triệu USD, giảm 14,9%...

Như vậy, tính đến hết 15/10/2025, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 368,13 tỷ USD, tăng 16,1% tương ứng 51,15 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng như: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 26,24 tỷ USD, tương ứng tăng 47,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 5,19 tỷ USD, tương ứng tăng 12,9%; cà phê tăng 2,75 tỷ USD, tương ứng tăng 61,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Số liệu thống kê của Cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 10/2025 đạt 15,18 tỷ USD, giảm 18,8% tương ứng giảm 3,51 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 9/2025. Tính đến hết ngày 15/10/2025, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 277,57 tỷ USD, tăng 22,3%, tương ứng tăng 50,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 75,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2025 đạt 18,69 tỷ USD, giảm 5,9% (tương ứng giảm 1,18 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 9.

Mặc dù vậy, lũy kế đến hết ngày 15/10/2025, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 350,72 tỷ USD, tăng 18,7% (tương ứng tăng 55,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 32,72 tỷ USD, tương ứng tăng 39,2%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 9,31 tỷ USD, tương ứng tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2024.