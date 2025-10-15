(TBTCO) - Trong 9 tháng năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực II thu ngân sách đạt 121.520 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024, nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tăng mạnh so với cùng kỳ.

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm xuất nhập khẩu sôi động, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước (NSNN). Quản lý địa bàn quan trọng này, Chi cục Hải quan khu vực II đã tận dụng tốt xu hướng phục hồi kinh tế để thúc đẩy thu thuế. Tính từ đầu năm đến ngày 14/9/2025, Chi cục Hải quan khu vực II thu ngân sách đạt 121.520 tỷ đồng, tăng 6% (6.968 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 72% chỉ tiêu pháp lệnh và 69% chỉ tiêu phấn đấu.

Số thu ngân sách nhà nước trong kỳ từ ngày 15/6/2025 đến 14/9/2025 do Chi cục Hải quan khu vực II thực hiện tăng so với năm 2024 chủ yếu nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024, đặc biệt từ ô tô, máy móc và linh kiện điện tử.

Trong quý từ ngày 15/6 đến 14/9/2025, Chi cục Hải quan khu vực II thu NSNN đạt 44.390 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng giảm 5% so với kỳ trước. Nhập khẩu ô tô đạt 54.316 chiếc, kim ngạch 1 tỷ USD, tăng 10,86% về lượng (5.320 chiếc) và 15,34% về trị giá (135 triệu USD), mang về 16.167 tỷ đồng thuế, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt kim ngạch 5,4 tỷ USD, tăng 29,65%; đóng góp 13.519 tỷ đồng thuế, tăng 29%. Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ghi nhận kim ngạch 1,581 tỷ USD, tăng 17,47%; thu 4.105 tỷ đồng thuế, tăng 16%.

Đại diện Chi cục Hải quan Khu vực II cho biết, Chi cục đã ban hành nhiều công văn để theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách nhà nước, đặc biệt yêu cầu các hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu phối hợp báo cáo chi tiết về hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ lực như xăng dầu, sắt thép, ô tô và hàng tiêu dùng.

Về công tác phối hợp, Chi cục yêu cầu mỗi đơn vị cử một cán bộ chuyên trách để theo dõi số thu ngân sách, đảm bảo dữ liệu được cập nhật kịp thời và chính xác, giúp nâng cao hiệu quả quản lý.

Chi cục Hải quan Khu vực II đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng quá cảnh. Ảnh: Đỗ Doãn

Bên cạnh đó, công tác tham vấn giá cũng đạt kết quả tốt. Trong quý gần nhất, Chi cục đã xử lý 5.781 tờ khai, bác bỏ 2.467 tờ khai (42,67%), tăng thu 67,56 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 14/9/2025, 17.908 tờ khai được tham vấn, bác bỏ 6.919 tờ khai (38,63%), tăng thu 165,17 tỷ đồng.

Về nợ đọng, tổng nợ quá hạn đến ngày 30/8/2025 là 2.116,358 tỷ đồng, giảm 65,058 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Trong đó, nợ khó thu hồi chiếm 1.875,894 tỷ đồng, nợ được khoanh 84,640 tỷ đồng, nợ có khả năng thu 119,634 tỷ đồng và nợ phạt vi phạm hành chính 36,189 tỷ đồng. Từ đầu năm, Chi cục thu hồi 64,148 tỷ đồng nợ phát sinh trước năm 2025.