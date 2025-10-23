(TBTCO) - Trong quý III/2025, Chi cục Hải quan Khu vực II ghi nhận lượng và giá trị nhập khẩu ô tô, máy móc, thiết bị tăng trưởng rõ rệt, kéo theo số thuế thu ngân sách Nhà nước tăng cao, thể hiện sức cầu thị trường ổn định và hoạt động xuất nhập khẩu duy trì đà phát triển.

Theo báo cáo từ Chi cục Hải quan Khu vực II, tính đến hết quý III năm 2025, đơn vị đã thực hiện thủ tục nhập khẩu cho 54.316 xe ô tô, kim ngạch tính thuế đạt khoảng 1 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2024, số lượng xe nhập khẩu tăng 10,86% (tương đương 5.320 chiếc), và trị giá nhập khẩu tăng 15,34% (tương đương 135 triệu USD).

Đáng chú ý, tổng số thuế nộp ngân sách Nhà nước từ mặt hàng ô tô đạt 16.167 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, tương đương tăng 2.428 tỷ đồng. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh nhu cầu tiêu thụ ô tô trong nước tiếp tục duy trì mức ổn định, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của mặt hàng ô tô trong nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 5,4 tỷ USD, tăng 29,65% so với cùng kỳ năm 2024, tương đương tăng thêm 1,24 tỷ USD. Số thuế thu nộp từ nhóm mặt hàng này đạt 13.519 tỷ đồng, tăng 29%, tương đương tăng 3.006 tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách.

Đối với nhóm máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, kim ngạch nhập khẩu tính thuế đạt 1,581 tỷ USD, tăng 17,47% so với cùng kỳ, tương đương tăng thêm 235 triệu USD. Thu ngân sách thu từ nhóm mặt hàng này đạt 4.105 tỷ đồng, tăng 16%, tương đương tăng 562 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả trên cho thấy hoạt động nhập khẩu tại khu vực Hải quan II tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước mà còn góp phần gia tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Chi cục Hải quan Khu vực II cho biết, đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm cải thiện quy trình thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường công tác quản lý thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu bền vững trong những tháng cuối năm và năm tiếp theo./.