Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam kích hoạt làn sóng vốn và hàng hóa mới

(TBTCO) - Việc FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm “mới nổi thứ cấp” không chỉ là cột mốc 25 năm phát triển, mà còn mở ra kỳ vọng thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn.

Nhiều giải pháp để đa dạng, nâng cao chất lượng hàng hóa

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam tổ chức sự kiện Đối thoại với chủ đề “Tiền mới, hàng mới và Cơ hội trên thị trường mới nổi”. Hội thảo có 2 phần chính: Phần 1 - Bức tranh tiền - hàng tại dấu mốc thị trường được nâng hạng; Phần 2 - Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030.

Ngày 8/10, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Nâng hạng không chỉ là sự công nhận về mặt kỹ thuật của các tổ chức xếp hạng quốc tế như FTSE Russell, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực cải cách sâu rộng của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng giao dịch và tăng cường tính minh bạch, hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Sự kiện có sự tham gia của ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSD; bà Nguyễn Việt Hà - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Anh Phong - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; sự kiện cũng có sự góp mặt của các diễn giả, chuyên gia: ông Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV và Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Lưu Hưng - Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư, Công ty CP Chứng khoán SSI; các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hàng đầu… cùng các Thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu tại Đối thoại, ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam 25 năm qua. Sau nâng hạng, cơ quan quản lý và tất cả các thành viên thị trường sẽ còn rất nhiều việc cần triển khai để thị trường chứng khoán đóng góp hiệu quả hơn cho nền phát triển kinh tế đất nước.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mai Tấn

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết thêm, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thời gian qua đã chuẩn bị nhiều giải pháp từ phía cung lẫn phía cầu để đảm bảo tận dụng được tất cả các lợi thế khi chúng ta được nâng hạng.

Sau khi có kết quả công bố nâng hạng, có rất nhiều nhà đầu tư là các quỹ thụ động lẫn chủ động trước đây chưa từng quan tâm đến Việt Nam thì sau đó họ đã đến tìm hiểu. Rất nhiều nhà đầu tư đang quản lý vốn lớn hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng đã quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục có những giải pháp để đa dạng hàng hóa, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường chứng khoán. Về phía cầu, tiếp tục đưa ra những giải pháp để tăng cường tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia, công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh đảm bảo nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin công bằng với nhà đầu tư trong nước; bỏ yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (prefunding) đảm bảo cho nhà đầu tư nước ngoài không phải chịu rủi ro về tỷ giá… Về phía cung, hàng loạt giải pháp được đề ra như ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-với việc gắn liền IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán....

“Hiện nay, một trong những giải pháp đa dạng hàng hóa là đưa doanh nghiệp có nguồn gốc FDI niêm yết trên thị trường. Đến thời điểm hiện nay nhận được sự đồng thuận từ các bộ ngành liên quan, chúng ta có thể mong chờ thời gian tới công ty có nguồn gốc FDI có thể IPO và niêm yết trên thị trường”, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chia sẻ.

Nâng cấp hạ tầng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao

Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thì dòng tiền nội và vốn ngoại chờ đợi vào thị trường rất lớn. Điều này đòi hỏi hạ tầng công nghệ phải đủ năng lực để đáp ứng. Với HOSE, yêu cầu đặt ra là khẩn trương tiếp tục nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, bên cạnh đó là nâng cao chất lượng hàng hóa. Làm sao để ngày càng có thêm nhiều hàng hóa chất lượng cao đưa lên thị trường đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Quang cảnh sự kiện Đối thoại với chủ đề “Tiền mới, hàng mới và Cơ hội trên thị trường mới nổi”. Ảnh: Mai Tấn

Ngoài thúc đẩy lượng và chất trên thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu cũng đang đặt ra thách thức và cơ hội trong bối cảnh mới, không gian tăng trưởng mới. Ông Nguyễn Anh Phong - Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho hay, trái phiếu chính phủ là mảng quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang phát triển, để tăng cường đẩy mạnh đầu tư công… HNX đang phối hợp với Kho bạc Nhà nước để xây dựng hạ tầng công nghệ từ đó phát triển thị trường trái phiếu nhằm giúp Chính phủ huy động thêm nguồn lực phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tới đây, HNX sẽ tiếp tục cải tiến về đường cong lãi suất để phản ánh sát sao với thị trường, từ đó các thành viên, các nhà đầu tư có thêm nguồn tham khảo uy tín.

Bên cạnh đó, HNX cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuân thủ công bố thông tin, làm tốt câu chuyện công bố thông tin bằng tiếng Anh để nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận để minh bạch hơn.

Ông Phong cho biết thêm, mới đây, HNX ra mắt Hợp đồng tương lai VN100, đây là hàng hóa mới giúp cho nhà đầu tư có thêm lựa chọn phòng ngừa rủi ro, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, là nơi trú ngụ khi thị trường biến động mạnh. Thời gian tới, HNX tiếp tục nghiên cứu báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để có thêm sản phẩm quyền chọn trên chỉ số chứng khoán, thực hiện đúng định hướng phát triển thị trường phái sinh đi từ sản phẩm đơn giản đến phức tạp, nhằm thu hút thêm nhà đầu tư trong nước và quốc tế.