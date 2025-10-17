(TBTCO) - Chi cục Hải quan khu vực II đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển ma túy qua biên giới trong quý III/2025, xử lý hơn 1.200 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 21 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong quý III/2025, Chi cục Hải quan khu vực II đã quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Công tác thu thập thông tin, nắm bắt tình hình địa bàn, đối tượng và hàng hóa trọng điểm được đẩy mạnh, giúp đơn vị kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm nghiêm trọng.

Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, bao gồm Công văn số 560/KSHQ-VP ngày 19/8/2025 về tăng cường kiểm soát hải quan, Kế hoạch số 589/KH-HQKV2 ngày 21/8/2025 về kiểm soát ma túy và tiền chất, cùng các công văn cảnh báo phương thức cất giấu ma túy và trấn áp tội phạm buôn lậu. Các biện pháp này đã giúp đơn vị phân tích, đánh giá và lựa chọn các trường hợp nghi vấn để kiểm tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trong kỳ (từ 15/6/2025 đến 14/9/2025), Chi cục Hải quan khu vực II đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm nổi bật. Cụ thể, ngày 19/6/2025, Hải quan Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tuấn Hùng và ông Vũ Tuấn Anh vì vận chuyển thuốc lá điện tử cấm nhập khẩu, với tổng trị giá tang vật gần 187 triệu đồng. Cả hai trường hợp bị phạt 32,5 triệu đồng mỗi vụ. Ngoài ra, ngày 30/6/2025, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 lập biên bản đối với Công ty TNHH Vina Log vì nhập khẩu hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam, mặt hàng súng xịt phun nước, trị giá tang vật hơn 445 triệu đồng, bị phạt 85 triệu đồng.

Trong quý III/2025, Chi cục Hải quan khu vực II xử lý 1.187 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách hơn 21,1 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế từ đầu năm, đơn vị xử lý 3.290 vụ, thu nộp gần 112 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án hình sự và chuyển 20 vụ khác cho cơ quan chức năng đề nghị khởi tố.

Trong công tác phòng chống ma túy, Chi cục Hải quan khu vực II phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 4 vụ vi phạm trong kỳ, thu giữ hơn 12kg ma túy các loại. Lũy kế từ đầu năm, đơn vị xử lý 17 vụ với 7 đối tượng, tịch thu hơn 117kg ma túy, bao gồm 71,57kg cần sa, 1,86kg cocaine, 7kg methamphetamine và 36kg tiền chất pseudoephedrine. Các vụ vi phạm chủ yếu xảy ra qua đường hàng không, bưu chính và đường bộ.

Theo Chi cục Hải quan khu vực II, công tác phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công an và các đơn vị chức năng khác được tăng cường, với 203 vụ việc được báo cáo và cung cấp thông tin để xử lý. Những kết quả này cho thấy nỗ lực không ngừng của Chi cục Hải quan khu vực II trong việc bảo vệ an ninh kinh tế và trật tự xã hội, góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh tại khu vực biên giới./.