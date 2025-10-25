Hiệu suất quỹ đầu tư giữ vững giữa làn sóng rút vốn trong tháng 9

(TBTCO) - Dòng tiền rút ròng lan rộng trong tháng 9, đặc biệt ở nhóm quỹ trái phiếu và cổ phiếu. Dù vậy, hiệu suất đầu tư vẫn ổn định, thể hiện khả năng thích ứng của các nhà quản lý quỹ giữa biến động thị trường.

Quỹ đầu tư giữ vững phong độ

Theo phân tích mới nhất của FiinGroup, hiệu suất hoạt động của các quỹ đầu tư trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2025 nhìn chung ổn định so với cùng kỳ 2024, phản ánh xu hướng thận trọng trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động. Nhóm quỹ trái phiếu tiếp tục giữ vai trò ổn định với hiệu suất bình quân 4,5%, tương đương năm trước và cao hơn lãi suất tiết kiệm (3,4%). Trong khi đó, nhóm quỹ cổ phiếu đạt hiệu suất 18,5%, thấp hơn nhẹ so với 2024 (19,6%) nhưng kém xa mức tăng 31,2% của VN-Index.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các quỹ này nắm tỷ trọng thấp ở nhóm cổ phiếu dẫn sóng như Vingroup (VIC, VHM) hay GELEX (GEX, GEE, VIX). Nhóm quỹ Cân bằng đạt hiệu suất 11,6%, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2024 (13,1%).

Trong tháng 9, 63/73 quỹ cổ phiếu có hiệu suất âm, phần lớn giảm trên 2%. Dù VN-Index và VN30 chỉ giảm lần lượt -1,2% và -0,1%, song sự chênh lệch giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy thị trường chịu chi phối mạnh bởi một số mã vốn hóa lớn. Có tới 193/392 cổ phiếu trên HOSE giảm mạnh hơn VN-Index, thể hiện mức độ phân hóa cao.

Xu hướng này tiếp tục trong các tuần đầu tháng 10, khi chỉ số chung tăng nhẹ 1,01% nhờ VIC, VHM và VJC, nhưng 38/73 quỹ cổ phiếu vẫn ghi nhận hiệu suất âm. PYN Elite giảm mạnh nhất (-3,7%), theo sau là VEOF (-2,2%) và SSI-SCA (-2,1%).

Nhóm quỹ cân bằng đảo chiều trong tháng 9 khi đồng loạt ghi nhận hiệu suất âm, chấm dứt đà tăng của tháng 8. Tính đến cuối quý III, hiệu suất bình quân đạt 11,6%, thấp hơn mức 13,1% cùng kỳ 2024. Dẫn đầu là quỹ VCAMBF với 16,9%, theo sau là VCBF-TBF đạt 13,4% và hút ròng hơn 104 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm, hiệu suất bình quân nhóm quỹ cổ phiếu đạt 22,6%, cao hơn cùng kỳ 2024 (18,7%) nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 31,2% của VN-Index. Chỉ 19/73 quỹ đạt mức sinh lời vượt thị trường, trong khi phần lớn còn lại – chủ yếu là quỹ mở – có danh mục nắm tỷ trọng lớn ở MWG, HPG, FPT, VCB, những cổ phiếu kém hiệu quả hơn mặt bằng chung.

Trái lại, các quỹ như PYN Elite, VanEck Vietnam ETF và Xtrackers FTSE Vietnam đạt hiệu suất vượt trội nhờ tập trung vào nhóm cổ phiếu Vingroup và GELEX. Ngoài yếu tố danh mục, biến động tỷ giá cũng góp phần tăng hiệu suất, khi đồng EUR/VND tăng 16,5% và USD/VND tăng 3,5% kể từ đầu năm.

Ở nhóm trái phiếu, hiệu suất duy trì ổn định trong khoảng 0,5%–1% trong tháng 9, cao hơn lãi suất tiết kiệm trung bình tháng (0,4%). Techcom Bond Fund (TCBF) dẫn đầu với mức tăng 1,3%, cao nhất trong 4 tháng, nhờ lợi nhuận chưa thực hiện gần 106 tỷ đồng từ một số mã trái phiếu.

Ở chiều ngược lại, quỹ Lighthouse (LHBF) giảm -0,3%, thấp nhất kể từ tháng 3, do danh mục tập trung hơn 74% vào trái phiếu Agribank, VietinBank và Masan. Dù hiệu suất nhóm trái phiếu 9 tháng vẫn đạt 4,5%, nhưng nhiều quỹ ghi nhận mức sinh lời giảm so với năm trước, điển hình TCBF chỉ còn 4,9% so với 12,1% cùng kỳ 2024.

Đồng thời, TCBF cũng bị rút ròng mạnh trong tháng 9 (-596 tỷ đồng), nâng tổng rút ròng từ đầu năm lên 583 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với mức vào ròng 8,2 nghìn tỷ đồng cùng kỳ 2024. Một số quỹ lớn khác như DCBF hay MBAM vẫn giữ hiệu suất tốt hơn (5%) và duy trì 5 tháng liên tiếp hút ròng.

Dòng tiền rút ròng phân hóa

Về dòng tiền, tháng 9 ghi nhận xu hướng rút ròng mạnh ở cả quỹ cổ phiếu và trái phiếu, tổng cộng 3,5 nghìn tỷ đồng - giảm 51,1% so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng, hai nhóm này bị rút hơn 25 nghìn tỷ đồng, tăng 72,7% so với cùng kỳ, và cao hơn tổng lượng rút ròng của hai năm trước cộng lại.

Dù vậy, tổng tài sản ròng toàn thị trường vẫn đạt hơn 259 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2024. Riêng trong tháng 9, nhóm trái phiếu quay lại rút ròng 709 tỷ đồng sau 3 tháng hút vốn liên tiếp, còn quỹ cổ phiếu ghi nhận rút ròng 2,8 nghìn tỷ đồng, giảm 63,2% so với tháng 8 nhưng kéo dài chuỗi rút ròng tháng thứ 17 liên tiếp.

Điểm sáng là nhóm quỹ mở ghi nhận dòng tiền vào trở lại, với hơn 700 tỷ đồng hút ròng trong tháng 9 sau hai tháng bị rút. Có tới 30/41 quỹ mở thu hút dòng tiền, tập trung ở DCDS, SSI-SCA, VEOF và TCFIN. Quỹ ngoại PYN Elite cũng ghi nhận vào ròng 153 tỷ đồng sau bốn tháng bị rút, dù lũy kế cả năm vẫn âm 1,6 nghìn tỷ đồng, gấp đôi mức rút năm 2024.

Xu hướng giải ngân quay lại ở nhóm quỹ mở cổ phiếu, với 20/36 quỹ tăng tỷ trọng đầu tư trong tháng 9, duy trì đà mua ròng tháng thứ hai liên tiếp. Diễn biến này cho thấy niềm tin trung hạn của nhà quản lý quỹ vẫn được giữ vững, dù một số quỹ thuộc Dragon Capital tăng tỷ trọng tiền mặt để phòng ngừa biến động ngắn hạn.

Ở nhóm ETF, áp lực rút vốn hạ nhiệt khi chỉ còn 2,5 nghìn tỷ đồng bị rút, giảm gần 41% so với tháng 8. Hoạt động rút vốn tập trung ở các ETF ngoại như Fubon FTSE Vietnam, Xtrackers FTSE Vietnam và các quỹ nội của Dragon Capital như DCVFMVN30, DCVFMVN Diamond.

Với nhóm quỹ trái phiếu, sau ba tháng hút vốn, tháng 9 đánh dấu sự đảo chiều khi 14/25 quỹ ghi nhận rút ròng, gấp đôi tháng trước, tập trung chủ yếu ở hai quỹ lớn TCBF và ABBF. Một số quỹ nhỏ hơn như MB Bond, DCIP, DCBF vẫn giữ được dòng tiền dương. Tính từ đầu năm, nhóm trái phiếu chỉ hút ròng khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng, giảm mạnh so với 10,4 nghìn tỷ đồng cùng kỳ 2024. Trong khi đó, TCBF - từng là “tâm điểm” hút vốn năm trước, nay bị rút hơn 582 tỷ đồng.

Trong danh mục, HVN là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, chủ yếu bởi PYN Elite với kỳ vọng vào kế hoạch niêm yết Skypec năm 2027. HPG tiếp tục nằm trong nhóm được mua ròng nhiều, thu hút 19 quỹ tham gia, trong đó có các quỹ VEIL, VFMVSF, DCDS thuộc Dragon Capital.

Ngoài ra, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ như MSB, STB và OCB cũng được mua mạnh, đặc biệt OCB và STB được PYN Elite tăng tỷ trọng hai tháng liên tiếp. Ngược chiều, nhóm chứng khoán (SSI, VND) nằm trong top bán ròng tháng 9 do bị hạ tỷ trọng trong các kỳ cơ cấu chỉ số của VanEck và Fubon ETF, cùng lực bán bổ sung từ VFMVSF. MBB là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với 20 quỹ tham gia, đảo chiều so với tháng 8 khi từng thuộc nhóm được mua mạnh. Các quỹ bán ròng MBB gồm VEIL, PYN Elite và các quỹ Dragon Capital như DCDS, VFMVSF, DCVFMVN30 và DCVFMVN Diamond