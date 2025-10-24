Chứng khoán phái sinh ngày 23/10: Chênh lệch âm nới rộng, giá hợp đồng tương lai phân hoá

(TBTCO) - Với mức giảm lớn hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch giá HĐTL so với chỉ số cơ sở âm nới rộng lên khoảng -7,2 điểm. Nhà đầu tư thận trọng hơn trong bối cảnh thị trường cơ sở giao dịch lình xình.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất (VN41I1FB0002) kết phiên ngày 23/10 giảm 6,1 điểm (-0,31%) xuống 1.937,4 điểm. Với mức giảm lớn hơn chỉ số cơ sở, chênh lệch giá HĐTL so với chỉ số cơ sở âm nới rộng lên khoảng -7,2 điểm. Nhà đầu tư thận trọng hơn trong bối cảnh thị trường cơ sở giao dịch lình xình. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 410.000 hợp đồng, tăng nhẹ 2,4% so với hôm qua.

Giá HĐTL phân hoá trong phiên 24/10

Các hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30-Index kỳ hạn dài hơn đồng loạt giảm chung xu hướng với chỉ số cơ sở. Trong khi đó, nhóm HĐTL trên chỉ số VN100-Index có diễn biến trái chiều. Tại kỳ hạn gần, hợp đồng VN41I2FB0001 giảm 6 điểm (-0,32%) xuống 1.849,1 điểm. Tuy nhiên, HĐTL kỳ hạn tháng 12 (VN41I2FC0000) lại tăng 16,3 điểm (+0,89%) lên 1.858 điểm. Lực cầu thăm dò xuất hiện ở các vị thế trung hạn. Mức chênh lệch giữa hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn gần nhất vào tháng 11/2025 và chỉ số cơ sở hiện quanh -1,9 điểm.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tăng nhẹ lên 39.800 hợp đồng, tập trung chủ yếu ở kỳ hạn tháng 11 với hơn 37.000 hợp đồng.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30-Index lùi nhẹ 1,18 điểm (-0,06%) xuống 1.944,6 điểm trong phiên 23/10 sau khi giằng co mạnh quanh vùng 1.940 - 1.955 điểm. Lực bán chốt lời quay lại ở nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm ngân hàng, khiến biên độ dao động bị thu hẹp đáng kể. Chỉ số VN100-Index cũng giảm 0,33% xuống 1.848,01 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng lan rộng ở nhóm vốn hóa vừa. Dù đà giảm không lớn, thanh khoản toàn sàn vẫn duy trì ở mức khá với hơn 17.261 tỷ đồng, chiếm 57% tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE.